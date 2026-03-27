RENK Group Aktie verliert deutlich an Wert - -5,09 % - 27.03.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten RENK Group Aktionäre einen Verlust von -12,48 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,09 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -15,70 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,97 % verloren.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,70 % 1 Monat -20,79 % 3 Monate -12,48 % 1 Jahr +9,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die stark volatilen Kursbewegungen der RENK-Aktie trotz robustem Auftragsbestand (~6,7 Mrd. €) und moderatem KGV (~28). Befürworter sehen US-/Indien-Expansion (Michigan, Shoolagiri) als langfristiges Wachstumspotenzial; BoA senkte das Kursziel auf 62,50 €, JPMorgan nennt 75 €. Kritiker diskutieren automatisierte Abverkäufe/Manipulationsvorwürfe (Stop-Loss-Fishing, Layering) und vergleichen Fundamentaldaten mit der Kursentwicklung (Dividende ~0,58 €).

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,62 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Nachdem der Kurs der Renk-Aktie gestern deutlich unter Druck geraten ist und um -8,5% gefallen war, rückt die Aktie wieder verstärkt in den Fokus. Damit stellt sich nun die Frage, ob es sich um eine gesunde Korrektur innerhalb des Trends handelt oder weitere Rücksetzer drohen. Erste Schwächesignale im Chart sorgen für Unsicherheit. Wie es für […] The post Renk-Aktie -8,5% – sind das jetzt schon Kaufkurse? first appeared on sharedeals.de.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.