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    Friedrich Vorwerk Group Aktie im Ausverkauf - -5,29 % - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher Verluste von -5,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie im Ausverkauf - -5,29 % - 27.03.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie ist bisher um -5,29 % auf 71,60 gefallen. Das sind -4,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group Verluste von -11,17 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -6,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group -12,90 % verloren.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat -11,60 %
    3 Monate -11,17 %
    1 Jahr +52,44 %

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd. € wert.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    -5,29 %
    -6,77 %
    -11,60 %
    -11,17 %
    +52,44 %
    +700,43 %
    +54,96 %
    +49,48 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1



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