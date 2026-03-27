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    KSB Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KSB Vz. Aktie bisher Verluste von -4,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KSB Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - KSB Vz. Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.03.2026

    KSB Vz. ist ein global führender Anbieter von Pumpen und Armaturen, bekannt für Qualität und Innovation, mit starker Marktstellung und Konkurrenz von Grundfos und Sulzer.

    KSB Vz. aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KSB Vz. Aktie. Mit einer Performance von -4,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der KSB Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -17,32 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,25 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die KSB Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,42 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,50 %. Im Jahr 2026 gab es für KSB Vz. bisher ein Plus von +3,54 %.

    KSB Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,83 %
    1 Monat -15,50 %
    3 Monate +6,42 %
    1 Jahr +20,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur KSB Vz. Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur nach dem starken Anstieg: EPS 2025 lag bei 80,57€ unter Erwartungen, 2026-Prognose ist breit, aber mit Aufwärtspotenzial (Atom/SMR-Aufträge). Diskutiert werden günstige Kennzahlen (KGV

    Zur KSB Vz. Diskussion

    Informationen zur KSB Vz. Aktie

    Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 812,83 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Sulzer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,72 %. Xylem notiert im Minus, mit -0,10 %.

    KSB Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KSB Vz.

    -3,04 %
    -19,83 %
    -15,50 %
    +6,42 %
    +20,92 %
    +107,95 %
    +277,95 %
    +225,90 %
    +479,51 %
    ISIN:DE0006292030WKN:629203



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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