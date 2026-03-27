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    Kontron Aktie steigt um +2,94 % - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um +2,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie steigt um +2,94 % - 27.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Mit einer Performance von +2,94 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kontron Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,530, mit einem Plus von +2,94 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Anstieg bei Kontron konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,80 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -10,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,71 % verloren.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,44 %
    1 Monat -22,13 %
    3 Monate -19,80 %
    1 Jahr -24,77 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion überwiegend um das ARP von Kontron, die 30%-Schwelle nach §35 WpÜG und die Frage, ob Ennoconn durch passives Überschreiten ein Pflichtangebot vermeiden könnte oder ob es doch kommen muss. Es wird debattiert, ob ARP-Aktien eingezogen/vernichtet oder als Treasury-Shares gehalten werden, und welchen Einfluss das auf Gewinn je Aktie und Bewertung hat. Zudem geht es um Kursziele im Bereich ca. 19–24 Euro sowie Übernahmefantasie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 27.03. - MDAX schwach -2,10 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Almonty Industries, Rocket Pharmaceuticals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,33 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,68 %. Schneider Electric verliert -2,15 % Siemens notiert im Minus, mit -2,39 %.

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +3,11 %
    -10,44 %
    -22,13 %
    -19,80 %
    -24,77 %
    +1,17 %
    -14,92 %
    +200,17 %
    +48,42 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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