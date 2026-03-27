Kontron Aktie steigt um +2,94 % - 27.03.2026

Mit einer Performance von +2,94 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kontron Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,530€, mit einem Plus von +2,94 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der heutige Anstieg bei Kontron konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,80 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -10,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,71 % verloren.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,44 % 1 Monat -22,13 % 3 Monate -19,80 % 1 Jahr -24,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion überwiegend um das ARP von Kontron, die 30%-Schwelle nach §35 WpÜG und die Frage, ob Ennoconn durch passives Überschreiten ein Pflichtangebot vermeiden könnte oder ob es doch kommen muss. Es wird debattiert, ob ARP-Aktien eingezogen/vernichtet oder als Treasury-Shares gehalten werden, und welchen Einfluss das auf Gewinn je Aktie und Bewertung hat. Zudem geht es um Kursziele im Bereich ca. 19–24 Euro sowie Übernahmefantasie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,33 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,68 %. Schneider Electric verliert -2,15 % Siemens notiert im Minus, mit -2,39 %.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.