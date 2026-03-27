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    Kein Anhaltspunkt für Tesla-Vorwurf gegen IG Metall

    Für Sie zusammengefasst
    • LKA findet keine Belege für illegale Abhöraktion
    • Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungsabschluss fest
    • IG Metall will Betriebsratswahl anfechten vor Gericht
    Behörde - Kein Anhaltspunkt für Tesla-Vorwurf gegen IG Metall
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE/FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Die Ermittlungen des Brandenburger Landeskriminalamts haben nach Vorwürfen des US-Elektroautobauers Tesla gegen die IG Metall keine Belege für eine illegale Abhöraktion ergeben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) mit. "Im Ergebnis der dortigen Untersuchungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für aufgezeichnete und/oder gespeicherte Aufnahmen auf dem Notebook." Es gebe auch "keine Daten, die darauf hindeuten könnten, dass das Mikrofon zur Tatzeit eingeschaltet war".

    Tesla hatte Strafanzeige gegen einen Gewerkschaftssekretär der IG Metall erstattet und ihm vorgeworfen, er habe mit seinem Laptop heimlich und unerlaubt die Betriebsratssitzung am 10. Februar aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz ein. Die IG Metall erstattete Strafanzeige gegen Werksleiter André Thierig wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede.

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    Gewerkschaft wirft Tesla Schmutzkampagne vor

    Die IG Metall verwies darauf, dass die Beschuldigungen falsch seien. "Mit dreisten Anschuldigungen gegen einen IG Metall-Kollegen hat Tesla-Geschäftsführer André Thierig direkt vor der Betriebsratswahl eine Schmutzkampagne losgetreten", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto. "Jetzt steht fest: Alle Vorwürfe waren falsch. Hier hat eine Unternehmensleitung mit falschen Vorwürfen in eine Betriebsratswahl eingegriffen."

    Die IG Metall will die Betriebsratswahl von Anfang März anfechten und wirft Tesla Beeinflussung des Wahlkampfes vor. Sie hatte dazu einen Antrag beim Arbeitsgericht Frankfurt/Oder eingereicht. Bei der Betriebsratswahl gewann nach Angaben des Unternehmens die Liste "Giga United", die nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Im einzigen deutschen Autowerk von Tesla arbeiten laut Unternehmen knapp 11.000 Beschäftigte./vr/DP/zb

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 321,9 auf Tradegate (27. März 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 374,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +9,06 %/+54,92 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Kursentwicklung, technische Signale und Bewertungsfragen: Tagesgewinne werden registriert, aber ein intakter Abwärtstrend/Trendkanal bleibt, die Aktie prallte am GD200 ab. Diskussionen behandeln FSD-Rückschläge und Teslas Fokus auf Halbleiter, die unsichere Regulierungsentscheidung sowie mögliche Kapitalabflüsse bei einem SpaceX-IPO und Zweifel an der Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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