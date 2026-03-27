RE Royalties kündigt strategische Überprüfung an, um Wege zur langfristigen Wertschöpfung zu evaluieren

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 27. März 2026 / RE Royalties Ltd. (TSXV:RE) (OTCQX:RROYF) (FSE:Y2V) („RE Royalties“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass sein Board of Directors (das „Board“) eine formelle Überprüfung strategischer Alternativen (die „strategische Überprüfung“) eingeleitet hat, um Möglichkeiten zur Maximierung des Shareholder Value zu identifizieren.

Im Rahmen dieses Prozesses wird das Board ein breites Spektrum potenzieller Alternativen bewerten, darunter unter anderem den Verkauf des Unternehmens, strategische Partnerschaften oder Co-Investment-Partnerschaften sowie Optimierungen der Kapitalstruktur durch Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen. Die strategische Überprüfung stellt eine natürliche Weiterentwicklung für RE Royalties dar, da das Unternehmen in sein elftes Geschäftsjahr eintritt und sich für zukünftiges Wachstum positionieren möchte.

Die strategische Überprüfung folgt einer formellen Empfehlung der Geschäftsführung. Es wurde ein Sonderausschuss des Boards („Sonderausschuss“) eingerichtet, um den Prozess zu leiten und die Bewertung zu überwachen, mit dem Ziel, eine Struktur sicherzustellen, die der langfristigen Wertschöpfung Vorrang einräumt.

Das Unternehmen hat sich im Rahmen seines Bekenntnisses zur Transparenz dazu entschlossen, die strategische Überprüfung offenzulegen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass die strategische Überprüfung zu einer bestimmten Transaktion oder einem bestimmten Ergebnis führen wird. RE Royalties beabsichtigt nicht, über den Fortgang der strategischen Überprüfung zu berichten, es sei denn, das Board kommt zu dem Schluss, dass eine Offenlegung angemessen oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

„RE Royalties wurde auf den Grundsätzen disziplinierter Investitionen und aktiver Verantwortung im Bereich der erneuerbaren Energien gegründet, um langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen“, sagte Bernard Tan, Mitbegründer und Chief Executive Officer. „Da wir nun in unser 11. Geschäftsjahr starten, prüfen wir strategische Alternativen, um unsere Plattform als führendes Finanzunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu nutzen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir optimal positioniert sind, um von der starken Nachfrage in diesem Sektor zu profitieren, das Wachstum zu unterstützen und über Jahrzehnte hinweg Wert zu schaffen.“