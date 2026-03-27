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    NurExone stärkt seine US-Produktionsstrategie durch Exo-Top-Unterlizenzvereinbarung

    NurExone stärkt seine US-Produktionsstrategie durch Exo-Top-Unterlizenzvereinbarung
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    Exo-Top Inc. positioniert sich als strategische US-Tochtergesellschaft zur Unterstützung von Produktion, klinischer Weiterentwicklung und langfristiger Wertschöpfung

     

    TORONTO und HAIFA, Israel, 26. März 2026 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass seine beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Exo-Top Inc. („Exo-Top“) und NurExone Biologic Ltd. („NurExone Ltd.“), eine Unterlizenzvereinbarung (die „Exo-Top-Unterlizenz“) abgeschlossen haben. Im Rahmen der Exo-Top-Unterlizenz hat NurExone Ltd. Exo-Top bestimmte Rechte aus einer exklusiven weltweiten Entwicklungs- und Kommerzialisierungslizenz (die „Tech-Lizenz“) mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. („TRDF“) und Ramot, der Technologietransfergesellschaft der Universität Tel Aviv („Ramot“), eingeräumt, die am 23. Juni 2020 geschlossen und anschließend geändert wurde.

     

    Die Unterlizenz etabliert ferner die Rolle von Exo-Top in der US-Strategie von NurExone und soll zukünftige Produktions-, Entwicklungs- und kommerzielle Aktivitäten für native Exosomen in den USA unterstützen. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Exo-Top-Unterlizenz die strategische Flexibilität in einem Schlüsselmarkt erhöht.

     

    Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone, sagte: „Die Exo-Top-Unterlizenz stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau von Exo-Top als zentralem Bestandteil der langfristigen US-Strategie von NurExone dar. Indem wir Exo-Top lizenzierte Rechte bereitstellen, richten wir unsere Unternehmensstruktur an unseren Plänen aus, die zukünftige Produktion, Entwicklung und Kommerzialisierung in Nordamerika zu unterstützen.“

     

    Gemäß der Tech-Lizenz ist das Unternehmen verpflichtet, TRDF bestimmte Lizenzgebühren zu zahlen, sobald Phase II der klinischen Studien erreicht wird, sowie zusätzliche Lizenzgebühren bei der Kommerzialisierung. Im Zusammenhang mit der Exo-Top-Unterlizenz wurde von Exo-Top keine monetäre Gegenleistung an NurExone Ltd. gezahlt. Dementsprechend erwartet das Unternehmen nicht, dass im Zusammenhang mit der Ausführung der Exo-Top-Unterlizenz Unterlizenzgebühren an TRDF zu zahlen sind.

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