AKTIE IM FOKUS
Evonik auf Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley
- Evonik Aktie erreicht 16,25 Euro Höchststand
- Erholung seit Zwischentief bei 13,63 um 19 Prozent
- Morgan Stanley Kursziel 18 Euro und Upstreamfokus
FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Aktien von Evonik ist vom Iran-Krieg längst keine Spur mehr. Am Freitag erreichten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 16,25 Euro sogar einen Höchststand seit Mitte September 2025. Seit ihrem Zwischentief am Montag bei 13,63 Euro erholten sie sich damit rasant um gut 19 Prozent. Zuletzt lag die Aktie am Freitag mit 3,4 Prozent im Plus.
Noch etwas Schub gab am Morgen die Empfehlung des Analysten Thomas Wrigglesworth von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 18 Euro. C4-Chemikalien seien bereits vor dem Nahost-Krieg knapp gewesen, und nun um so mehr, schrieb der Experte. Unter C4-Chemie versteht man die Weiterverarbeitung von Verbindungen, die vier Kohlenstoffatome aufweisen.
Wrigglesworth ist aber auch optimistisch für das so wichtige Geschäft mit dem Futtermitteleiweiß Methionin. Wegen der Rohstoffknappheit sieht der Experte die europäischen Chemiekonzerne mit Kostenvorteilen gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Generell setzt er eher auf Basischemie (Upstream) gegenüber der Verarbeitung (Downstream). BASF ist sein Upstream-Favorit, gefolgt von Arkema und Evonik./ag/tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 51,18 auf Tradegate (27. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,82 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -8,52 %/+18,72 % bedeutet.
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Ich bin gespannt.
Das Werk produziert ausschließlich für China, bezieht Rohstoffe über einen eigenen Tiefseehafen und Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Kritiker warnen vor Abhängigkeit von einem autokratisch regierten Land und dem Taiwan-Risiko. Warum BASF dennoch richtig liegen könnte – und was das Schicksal der deutschen Autobauer damit zu tun hat stellte das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) zusammen:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/industrie-in-china-dieses-neue-werk-entscheidet-ueber-die-zukunft-von-basf/100211220.html
Insgesamt ist die Eröffnung des Verbundstandorts in China sehr positiv zu sehen. Damit ist das größte BASF Investitionsvorhaben abgeschlossen. Dadurch werden zumindest dort nicht mehr die Milliarden von Euro investiert, die ja auch irgendwo herkommen mussten. In Zukunft wird das Werk Einnahmen generieren, was ja für den Cash Flow sehr positiv ist. BASF kann sich jetzt auf die weitere Optimierung der Produktion und alle möglichen Ideen zur Erhöhung der Profitabilität konzentrieren. Die angespannte Lage auf dem Weltmarkt für Chemikalien wird sicher weiter anhalten. Aber Iran fällt als Quelle für billige Basischemikalien auf absehbare Zeit weg. Auch der Rest der arabischen Nationen wird durch die iranischen Angriffe und der Blockade der Straße von Hormus weniger exportieren können. Da sowohl Venezuela als auch der Iran als Lieferant für billiges Öl an China weggefallen sind, werden sich auch chinesische Chemieprodukte verteuern, was wiederum gut ist für den BASF Verbundstandort in Kuantan (Malaysia).