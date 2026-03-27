Evonik auf Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley

Wrigglesworth ist aber auch optimistisch für das so wichtige Geschäft mit dem Futtermitteleiweiß Methionin. Wegen der Rohstoffknappheit sieht der Experte die europäischen Chemiekonzerne mit Kostenvorteilen gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Generell setzt er eher auf Basischemie (Upstream) gegenüber der Verarbeitung (Downstream). BASF ist sein Upstream-Favorit, gefolgt von Arkema und Evonik./ag/tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 51,18 auf Tradegate (27. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,82 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -8,52 %/+18,72 % bedeutet.