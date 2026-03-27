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    AKTIE IM FOKUS

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    Evonik auf Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley

    Für Sie zusammengefasst
    • Evonik Aktie erreicht 16,25 Euro Höchststand
    • Erholung seit Zwischentief bei 13,63 um 19 Prozent
    • Morgan Stanley Kursziel 18 Euro und Upstreamfokus
    AKTIE IM FOKUS - Evonik auf Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In den Aktien von Evonik ist vom Iran-Krieg längst keine Spur mehr. Am Freitag erreichten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 16,25 Euro sogar einen Höchststand seit Mitte September 2025. Seit ihrem Zwischentief am Montag bei 13,63 Euro erholten sie sich damit rasant um gut 19 Prozent. Zuletzt lag die Aktie am Freitag mit 3,4 Prozent im Plus.

    Noch etwas Schub gab am Morgen die Empfehlung des Analysten Thomas Wrigglesworth von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 18 Euro. C4-Chemikalien seien bereits vor dem Nahost-Krieg knapp gewesen, und nun um so mehr, schrieb der Experte. Unter C4-Chemie versteht man die Weiterverarbeitung von Verbindungen, die vier Kohlenstoffatome aufweisen.

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    Wrigglesworth ist aber auch optimistisch für das so wichtige Geschäft mit dem Futtermitteleiweiß Methionin. Wegen der Rohstoffknappheit sieht der Experte die europäischen Chemiekonzerne mit Kostenvorteilen gegenüber der asiatischen Konkurrenz. Generell setzt er eher auf Basischemie (Upstream) gegenüber der Verarbeitung (Downstream). BASF ist sein Upstream-Favorit, gefolgt von Arkema und Evonik./ag/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 51,18 auf Tradegate (27. März 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +10,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,82 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -8,52 %/+18,72 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Eröffnung des 8,7‑Mrd.-€‑Standorts in Zhanjiang für Kurs und Bewertung von BASF: Konzernchef warnt vor einem überversorgten Markt und schwächerer Profitabilität anfangs; Diskussion über China‑Abhängigkeit und noch ausstehende Folgebauten (Vollbetrieb wohl erst 2030). Analysten sehen trotz Risiken Potenzial bis 55 € wegen Effizienzmaßnahmen; Debatten zu Rohstoff‑/Energiekosten und relativer Stärke der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

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