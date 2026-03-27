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    Experteninterviews mit Kai Hoffmann und Björn Paffrath zum Rohstoff-Superzyklus sowie Einblicke in Q Gold von der PDAC 2026

    Buchkirchen, 27. März 2026 – Im Rahmen der PDAC 2026 in Toronto hat SmallCap-InvestorTV neben Unternehmensinterviews auch Gespräche mit erfahrenen Marktteilnehmern und Rohstoffexperten geführt.

     

    Die Interviews beleuchten den aktuellen Rohstoff-Superzyklus, die Entwicklung von Gold, Kupfer und Energie sowie die Auswirkungen geopolitischer Veränderungen auf die Kapitalmärkte. Ergänzt wird die Reihe durch ein Unternehmensinterview mit Q Gold, das Einblicke in aktuelle Projektentwicklungen in Nordamerika bietet.

     

    Die vollständigen Interviews sind auf dem YouTube-Kanal @SmallcapInvestorTV sowie auf www.smallcapinvestor.de abrufbar.

     

    Die Interviews im Überblick:

     

    Rohstoff-Superzyklus, Gold & Kupfer – Gespräch mit Kai Hoffmann (Soar Financial / KAMAVEST)

     

     

    Im Gespräch mit Fondsmanager Kai Hoffmann stehen die aktuellen Entwicklungen im Rohstoffsektor im Mittelpunkt. Besonders hervorgehoben werden die starke Cashflow-Generierung von Gold- und Silberproduzenten sowie die zunehmende Rückkehr institutionellen Kapitals in den Sektor.

     

    Während Produzenten und Entwickler trotz steigender Kurse weiterhin attraktiv bewertet erscheinen, sieht Kai Hoffmann bei einzelnen Explorationsunternehmen bereits erste Übertreibungstendenzen.

     

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kupfer als strukturellem Profiteur der Energiewende, E-Mobilität und zunehmender Stromnachfrage, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Infrastruktur. Gleichzeitig gewinnen Rohstoffe wieder an Bedeutung als strategischer Bestandteil institutioneller Portfolios.

     

    Video: https://youtu.be/gDfAK_ksfuQ

     

    Rohstoffe, Geopolitik & Vermögensschutz – Gespräch mit Björn Paffrath (Rohstoff-König & SRC)

     

     

    Das Gespräch mit Björn Paffrath geht weit über einzelne Rohstoffe hinaus und beleuchtet die makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen eines möglichen Rohstoff-Superzyklus.

     

    Diskutiert werden unter anderem die zunehmenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, sowie deren Einfluss auf Energiepreise, Lieferketten und globale Kapitalströme.

     

    Im Fokus stehen dabei Gold, Silber, Öl, Uran und strategische Metalle als potenzielle Bausteine für Vermögensschutz und Asset-Allokation in einem zunehmend unsicheren Marktumfeld. Björn Paffrath sieht insbesondere Produzenten und kurzfristige Produktionskandidaten aktuell in einer attraktiveren Position als reine Explorationsunternehmen.

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