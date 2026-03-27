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    Neues Mehrjahrestief

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    Brutaler Kurssturz bei CTS Eventim: Starke Jahreszahlen, Ausblick enttäuscht

    CTS Eventim hat enttäuscht: Starke Jahreszahlen, aber schwache Jahresziele und eine Dividendenkürzung lassen die Aktie am Freitagmorgen um 17 Prozent einbrechen. Wo liegt die Zukunft des Ticketvermarkters?

    Für Sie zusammengefasst
    Neues Mehrjahrestief - Brutaler Kurssturz bei CTS Eventim: Starke Jahreszahlen, Ausblick enttäuscht
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Die Aktie von CTS Eventim kommt am Freitag mit einem kräftigen Kursverlust von 17 Prozent unter die Räder, nachdem das Unternehmen sowohl die Jahreszahlen für 2025 als auch den Ausblick für 2026 präsentiert hatte. Trotz solider Ergebnisse im vergangenen Jahr enttäuschte der Ausblick für 2026, was bei Anlegern für Verunsicherung sorgte.

    Mit dem Crash am Freitag notiert die Aktie nun so niedrig wie seit Oktober 2023 nicht mehr.

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    Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte CTS Eventim den Umsatz um 10 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro steigern. Auch das bereinigte EBITDA stieg um 8 Prozent auf 584 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten. Doch der Nettogewinn verfehlte die Erwartungen und sank um 13 Prozent auf 277 Millionen Euro. Dies war vor allem auf negative Währungseffekte und ausbleibende Dividendenerträge aus dem Gemeinschaftsunternehmen autoticket zurückzuführen.

    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030

    Das Unternehmen hat sich traditionell dazu verpflichtet, 50 Prozent des Nettoergebnisses als Dividende auszuschütten. Infolge des Rückgangs des Gewinns müssen Anleger in diesem Jahr eine Dividendenkürzung hinnehmen: Die Auszahlung sinkt von 1,66 Euro auf 1,44 Euro pro Aktie. Dies stieß bei vielen Marktteilnehmern auf Enttäuschung und dürfte den Abverkauf kurz vor dem Wochenende weiter anfeuern.

    Auch der Ausblick für 2026 fiel enttäuschend aus. CTS Eventim rechnet mit einem leichten Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis. Doch die geopolitischen Spannungen, die schwache Konjunktur und die mögliche Inflation könnten den Ticketabsatz belasten. Zusätzlich warnt das Unternehmen vor den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das Musikgeschäft. KI-generierte Musik könnte das Live-Event-Geschäft beeinträchtigen und die Nachfrage nach Veranstaltungen dämpfen.

    CTS Eventim ist mit über 300 Millionen vermarkteten Tickets jährlich Europas führendes Ticketingunternehmen, das rund 43 Prozent seines Umsatzes in Deutschland erwirtschaftet, gefolgt von Italien mit knapp zwanzig Prozent. Das Ticketing-Segment macht rund dreißig Prozent des Konzernumsatzes aus, trägt aber über drei Viertel zum bereinigten EBITDA bei.

    Im ersten Quartal 2026 haben sich die Kräfteverhältnisse auf dem deutschen Ticketingmarkt allerdings spürbar verschoben, zu Ungunsten des Münchener Konzerns: Während Eventim beim Bruttoumsatz rund 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verlor, legte Ticketmaster in Deutschland um mehr als 110 Prozent zu. Treiber dieser Entwicklung war ein außergewöhnlich starkes Künstlerportfolio – darunter Vorverkaufsstarts für Harry Styles, BTS und Bruno Mars im Januar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,94 % und einem Kurs von 51,90EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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