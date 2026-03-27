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    Shreehas Tambe übernimmt zum 1. April 2026 die Rolle des Executive Officer und Managing Director bei Biocon Limited

    BENGALURU, Indien, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) gab heute die Ernennung von Shreehas Tambe zum Chief Executive Officer und Managing Director bekannt. Die Ernennung tritt am 1. April 2026 in Kraft, nachdem der Nominierungs- und Vergütungsausschuss sowie der Vorstand ihre Zustimmung erteilt haben. Als erster CEO wird er das fusionierte Unternehmen führen, das als Plattform für Biosimilars und Generika dient, und damit dessen Fähigkeit stärken, im großen Maßstab zu agieren und auf globalen Märkten erfolgreich zu konkurrieren. 

    Biocon Logo

    Kedar Upadhye wurde zum Chief Financial Officer (CFO) von Biocon Limited ernannt.

    Dieser Führungswechsel folgt auf die vollständige Integration von Biocon Biologics Limited als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocon Limited, wodurch eine einfachere und einheitlichere Struktur geschaffen wird. Das Unternehmen ist durch die Integration bestens aufgestellt, um in den Bereichen Immunologie, Diabetes, Adipositas und Onkologie durch ein breit aufgestelltes Portfolio aus Biosimilars, Insulinen, komplexen Generika einschließlich Peptiden (GLP-1) eine führende Rolle einzunehmen.

    Kiran Mazumdar–Shaw, Executive Chairperson von Biocon Limited, erklärte: „Biocon ist stets dadurch gewachsen, dass wir die Bedürfnisse von Patient:innen frühzeitig erkannt und auf diese vorausschauend auf sie reagiert haben. Durch die Integration wird Biocon zu einem der wenigen Unternehmen, die weltweit Generika und Biosimilars unter einem Dach anbieten. Shreehas hat bei mehreren wegweisenden Meilensteinen außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen – von der Leitung entscheidender strategischer Initiativen, darunter die Übernahme und Konsolidierung des Biosimilars-Geschäfts von Viatris, bis hin zum Ausbau unserer globalen Präsenz. Durch seine Führung entwickelte sich Biocon Biologics zu einem der fünf weltweit führenden Biosimilars–Unternehmen mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden US–Dollar. Als erster CEO nach der Integration, bringt Shreehas fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, strategische Stringenz und ein unerschütterliches Engagement für die Förderung einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung mit. Ich bin zuversichtlich, dass Biocon unter seiner Führung den strategischen Fokus und die Umsetzungsstärke weiter schärfen wird, um nachhaltige globale Führungsstärke zu erreichen."

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