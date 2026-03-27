Ist Rheinmetall der heimliche Gewinner des Drohnenkriegs im Nahen Osten?

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Eine 4 Millionen US-Dollar teure Patriot-Abfangrakete gegen eine 50.000 US-Dollar teure Shahed-Drohne? Militärisch mag man dieses Gefecht zwar gewinnen, ökonomisch ist es jedoch unsinnig. Und letztlich ist die Ökonomie ein kriegsentscheidender Faktor.

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Der Iran-Krieg bringt das Thema Drohnenabwehr erneut auf die Agenda – auch an der Börse. Und das ist Thema in unserem Podcast Börse, Baby!

Im Iran-Krieg haben sich schussgünstige, kanonenbasierte Drohnenabwehrsysteme wie der "Skyguard" von Rheinmetall bewährt. Die Golfstaaten wollen daher die neuesten kanonenbasierten Drohnenabwehrsysteme Skynex und Skyranger von Rheinmetall kaufen. Neuer Rückenwind für die Rheinmetall-Aktie oder ist DroneShield die bessere Wahl? Schalten Sie gleich ein und hören Sie rein.

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Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:





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