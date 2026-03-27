The Payments Group Holding: Erfolgreiche Strategien vorangetrieben

Kernvermögen: PGH hält 35 % an AuctionTech und Forderungen gegenüber der SGT Capital‑Gruppe in Höhe von 5,9 Mio. Euro; AuctionTechs SaaS‑Lösung PropNow ist europäischer Marktführer und plant eine globale Wachstumsinitiative im High‑End‑Luxusimmobiliensegment.

Aufnahme vorbereitender Gespräche mit der SGT Capital‑Gruppe (20.02. und 16.03.2026) zur Beilegung von Streitigkeiten; weitere Gespräche sind kurz nach Ostern geplant und es gilt Stillschweigen bis zu einer Lösung.

PGH ist zum 30. März 2026 von der 2024 vereinbarten Akquisition der The Payments Group zurückgetreten; dadurch entfällt die geplante Übertragung von 19–23 Mio. eigenen Aktien an Verkäufer und die vorherige Platzierung weiterer Aktien.

Folgeentscheidung: PGH will ihrer Hauptversammlung im Sommer 2026 eine Umfirmierung vorschlagen; aktuell hält die Gesellschaft 34.901.800 eigene Aktien.

Neue Wachstumsfelder: Fokus auf Künstliche Intelligenz und BioTech – darunter Cognicare AI (Ausgründung aus Softmax AI, PGH mittelbar 18 %), das 2026 Break‑even und ab 2027 Millionenumsätze mit hohen EBITDA‑Margen erwartet; Softmax AI (PGH 25 %) plant weitere Ausgründungen (u. a. Computer‑Vision für Bauwesen, EdTech, KI‑Sprachbox für Kinder).

Bewertung und Finanzierung: Der geschätzte NAV pro Aktie (inkl. nicht bilanziierter Werte, Basis 11,4 Mio. ausstehende Aktien) liegt bei rund 1,50 € (deutlich über aktuellem Kurs); die 10 % Wandelanleihe 2026/29 notiert an der Börse Hamburg bei etwa 101 %.

Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei The Payments Group Holding ist am 15.05.2026.

Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3460EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +19,31 % im Plus.





