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    The Payments Group Holding: Erfolgreiche Strategien vorangetrieben

    PGH richtet sich nach turbulenten Monaten strategisch neu aus: Fokus auf Kernbeteiligungen, KI- und BioTech-Wachstum sowie eine mögliche Umfirmierung ab 2026.

    The Payments Group Holding: Erfolgreiche Strategien vorangetrieben
    Foto: adobe.stock.com
    • Kernvermögen: PGH hält 35 % an AuctionTech und Forderungen gegenüber der SGT Capital‑Gruppe in Höhe von 5,9 Mio. Euro; AuctionTechs SaaS‑Lösung PropNow ist europäischer Marktführer und plant eine globale Wachstumsinitiative im High‑End‑Luxusimmobiliensegment.
    • Aufnahme vorbereitender Gespräche mit der SGT Capital‑Gruppe (20.02. und 16.03.2026) zur Beilegung von Streitigkeiten; weitere Gespräche sind kurz nach Ostern geplant und es gilt Stillschweigen bis zu einer Lösung.
    • PGH ist zum 30. März 2026 von der 2024 vereinbarten Akquisition der The Payments Group zurückgetreten; dadurch entfällt die geplante Übertragung von 19–23 Mio. eigenen Aktien an Verkäufer und die vorherige Platzierung weiterer Aktien.
    • Folgeentscheidung: PGH will ihrer Hauptversammlung im Sommer 2026 eine Umfirmierung vorschlagen; aktuell hält die Gesellschaft 34.901.800 eigene Aktien.
    • Neue Wachstumsfelder: Fokus auf Künstliche Intelligenz und BioTech – darunter Cognicare AI (Ausgründung aus Softmax AI, PGH mittelbar 18 %), das 2026 Break‑even und ab 2027 Millionenumsätze mit hohen EBITDA‑Margen erwartet; Softmax AI (PGH 25 %) plant weitere Ausgründungen (u. a. Computer‑Vision für Bauwesen, EdTech, KI‑Sprachbox für Kinder).
    • Bewertung und Finanzierung: Der geschätzte NAV pro Aktie (inkl. nicht bilanziierter Werte, Basis 11,4 Mio. ausstehende Aktien) liegt bei rund 1,50 € (deutlich über aktuellem Kurs); die 10 % Wandelanleihe 2026/29 notiert an der Börse Hamburg bei etwa 101 %.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei The Payments Group Holding ist am 15.05.2026.

    Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3460EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +19,31 % im Plus.


    The Payments Group Holding

    +31,03 %
    +57,02 %
    +13,77 %
    -26,61 %
    -52,24 %
    -76,81 %
    -81,18 %
    -88,89 %
    -89,73 %
    ISIN:DE000A1MMEV4WKN:A1MMEV





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