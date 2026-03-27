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    Iranische Miliz stoppt drei Schiffe in der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Basidsch-Miliz verwehrt drei Containerschiffen Passage
    • Miliz nennt Trumps Äußerungen als Rechtfertigung
    • Hormus transportiert etwa ein Fünftel des Weltöls
    Iranische Miliz stoppt drei Schiffe in der Straße von Hormus
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die paramilitärische Basidsch-Miliz im Iran hat drei Containerschiffen die Fahrt durch die Straße von Hormus verwehrt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim begründete die Miliz ihr Vorgehen mit angeblichen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Meerenge für die Schifffahrt offen sei. Die Miliz wies auf die offizielle iranische Haltung hin, dass für Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA und deren Verbündete die Passage verboten sei.

    Trump verlängerte am Donnerstag sein Ultimatum zur Wiedereröffnung der Meerenge erneut. Die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur verschob er um zehn Tage - auf den 6. April 2026. Zuvor hatte er die Passage von zehn Öltankern als "Geschenk" Teherans bezeichnet und als Zeichen des guten Willens dargestellt.

    Die Meerenge ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wird durch das an der schmalsten Stelle nur etwa 50 Kilometer breite Nadelöhr transportiert./da/DP/stk





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