Iranische Miliz stoppt drei Schiffe in der Straße von Hormus
- Basidsch-Miliz verwehrt drei Containerschiffen Passage
- Miliz nennt Trumps Äußerungen als Rechtfertigung
- Hormus transportiert etwa ein Fünftel des Weltöls
TEHERAN (dpa-AFX) - Die paramilitärische Basidsch-Miliz im Iran hat drei Containerschiffen die Fahrt durch die Straße von Hormus verwehrt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim begründete die Miliz ihr Vorgehen mit angeblichen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Meerenge für die Schifffahrt offen sei. Die Miliz wies auf die offizielle iranische Haltung hin, dass für Schiffe mit Verbindungen zu Israel, den USA und deren Verbündete die Passage verboten sei.
Trump verlängerte am Donnerstag sein Ultimatum zur Wiedereröffnung der Meerenge erneut. Die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur verschob er um zehn Tage - auf den 6. April 2026. Zuvor hatte er die Passage von zehn Öltankern als "Geschenk" Teherans bezeichnet und als Zeichen des guten Willens dargestellt.
Die Meerenge ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wird durch das an der schmalsten Stelle nur etwa 50 Kilometer breite Nadelöhr transportiert./da/DP/stk
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.