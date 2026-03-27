Tocvan: Intensive Arbeiten im South Block – Bohrergebnisse stehen kurz bevor

Im Fokus steht der South Block, wo aktuell über 2.100 m an Bohrungen auf neuen Zielgebieten abgeschlossen wurden und die Ergebnisse nun jederzeit eintreffen können. Damit baut Tocvan direkt auf den starken Bohrergebnissen der vergangenen Programme auf, die bereits wiederholt breite mineralisierte Zonen und hochgradige Abschnitte nahe der Oberfläche geliefert haben.

"Wir waren intensiv mit Bohrungen und der Vorbereitung der Zukunft auf unserem vollständig finanzierten Gran Pilar Projekt beschäftigt. Über 2.100 m an Bohrergebnissen stehen für alle neuen Ziele im South Block noch aus. Wir verdoppeln unser Geologenteam auf 12, um mehr als 16 Quadratkilometer bislang unberührtes Explorationsgelände abzudecken. Vorbereitung des Geländes für die Pilotanlage. Neue metallurgische Tests zur Optimierung der Verarbeitung. Wasserüberwachungsbrunnen. Basisstudien für kommende Minenaktivitäten. Die Arbeiten werden im April deutlich hochgefahren, während wir Bohrungen, Exploration und die Minenanlagen ausweiten. Bleiben Sie dran für weitere Updates." (Tocvan-CEO Brodie Sutherland auf X.com am 27. März 2026)

Skalierung der Exploration nimmt deutlich Fahrt auf

Besonders auffällig ist die aggressive Skalierung der Exploration: Das Geologenteam wird auf 12 Geologen verdoppelt, um ein Gebiet von über 16 km² bislang ungetesteter Fläche systematisch zu explorieren. Damit unterstreicht Tocvan das enorme Upside-Potenzial, denn große Teile des Projekts sind trotz bereits starker Treffer weiterhin kaum bebohrt.

Parallel dazu laufen mehrere Schlüsselmaßnahmen, darunter die Vorbereitung der Pilotanlage, neue metallurgische Tests zur Optimierung der Goldgewinnung, die Installation von Monitoring-Brunnen sowie Umwelt- und Basisstudien für die geplante Minenentwicklung.

Diese Arbeiten zeigen klar: Tocvan entwickelt sich nicht nur explorativ weiter, sondern bereitet bereits aktiv den nächsten Schritt in Richtung Produktion vor.

April als Beschleunigungsphase

Laut Brodie Sutherland soll sich die Aktivität im April nochmals deutlich beschleunigen. Geplant sind:

Erweiterung der Bohrprogramme

Intensivierung der Exploration

Fortschritte beim Aufbau der Mineninfrastruktur

Damit tritt das Projekt in eine Phase ein, in der kontinuierlicher Newsflow zu erwarten ist, insbesondere durch die bevorstehenden Bohrergebnisse.

Der Goldpreis bewegt sich langfristig in einem stabilen Aufwärtstrendkanal und notiert weiterhin auf hohem Niveau – aktuell ist er auf einer starken Unterstützungszone innerhalb dieses Trends angekommen, von der aus ein erneuter Anstieg im Rahmen des intakten Bullenmarktes wahrscheinlich erscheint.

Der Goldpreis korrigierte innerhalb eines intakten Aufwärtstrendkanals und nähert sich nun wichtigen Unterstützungszonen mit hoher Volumenkonzentration: Eine Phase, die historisch häufig die Basis für die nächste Aufwärtsbewegung bildet.

Marktumfeld: Stabilisierung nach Schwächephase

Parallel dazu zeigt sich auch das Marktumfeld zunehmend konstruktiver. Nach den deutlichen Rückgängen der letzten Wochen beginnen sich sowohl der Goldpreis als auch viele Goldaktien zu stabilisieren und erste Aufwärtstendenzen auszubilden.

Solche Phasen markieren historisch häufig Wendepunkte, insbesondere wenn sie mit operativ starken Entwicklungen auf Unternehmensebene zusammentreffen.

Tocvan hat im Zuge der jüngsten Goldpreiskorrektur ebenfalls nachgegeben und bewegt sich kurzfristig im Einklang mit dem Sektor. Der Chart zeigt jedoch auch klar, dass Tocvan in Phasen starker operativer Fortschritte erhebliches Outperformance-Potenzial besitzt – wie 2021, als die Aktie deutlich zulegte, während sich der Goldpreis über weite Strecken lediglich seitwärts bewegte.

Fazit: Spannung vor den nächsten Ergebnissen

Tocvan befindet sich derzeit in einer besonders wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung. Einerseits laufen umfangreiche Bohrprogramme, andererseits stehen mehr als 2.100 m an neuen Bohrergebnissen aus dem South Block kurz vor der Veröffentlichung.

Gleichzeitig wird die Exploration spürbar ausgeweitet, während parallel bereits konkrete Vorbereitungen für die nächste Entwicklungsstufe in Richtung Produktion vorangetrieben werden.

Gerade diese Gleichzeitigkeit ist bemerkenswert: Tocvan arbeitet nicht nur an der Erweiterung des geologischen Potenzials, sondern schafft zugleich die Voraussetzungen, um das Projekt operativ auf ein neues Niveau zu heben. Damit verdichtet sich der Eindruck, dass Gran Pilar nicht mehr nur ein reines Explorationsprojekt ist, sondern sich zunehmend zu einem Projekt mit klar erkennbarer Entwicklungsperspektive wandelt.

Hinzu kommt, dass sich auch das Marktumfeld nach der Schwäche der vergangenen Wochen wieder aufzuhellen beginnt. Der Goldpreis und viele Goldaktien zeigen Anzeichen einer Stabilisierung und tendieren erneut aufwärts. Wenn ein Unternehmen in einer solchen Marktphase zugleich operativ an Dynamik gewinnt, erhöht das naturgemäß die Aufmerksamkeit der Investoren.

Vor diesem Hintergrund dürften die kommenden Wochen für Tocvan eine entscheidende Phase darstellen. Die nächsten Bohrergebnisse aus dem South Block werden daher mit entsprechend großer Spannung erwartet, zumal sie das Potenzial haben, den zuletzt eingeschlagenen Entwicklungspfad weiter zu untermauern und dem Projekt eine neue Bewertungsbasis zu geben.

Aktive Bohrarbeiten im South Block von Gran Pilar: Neue Zielgebiete werden systematisch getestet, während das Programm weiter ausgeweitet wird.

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Marktkapitalisierung: 37 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, gelten als zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Den erwarteten Zeitpunkt, die Aussagekraft und die Relevanz anstehender Bohrergebnisse aus über 2.100 m Bohrungen im South Block; die Möglichkeit, dass diese Ergebnisse zur Erweiterung, Bestätigung oder besseren Abgrenzung mineralisierter Zonen beitragen; die geplante Ausweitung der Bohraktivitäten, Explorationsprogramme und Zielgenerierung auf bislang ungetesteten Flächen; die erwartete Wirkung der Aufstockung des Geologenteams auf Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität der Exploration; die laufende Vorbereitung und den potenziellen operativen Nutzen einer Pilotanlage; neue metallurgische Testarbeiten und deren mögliche Auswirkungen auf die Verarbeitung und Gewinnung von Gold; die Durchführung von Umwelt-, Basis- und Infrastrukturstudien im Zusammenhang mit zukünftigen Bergbauaktivitäten; sowie allgemein die weitere technische und operative Entwicklung des Gran-Pilar-Projekts in Richtung Ressourcendefinition, Pilotbetrieb, möglicher wirtschaftlicher Bewertung und weiterer Entwicklungsstufen. Soweit in diesem Bericht Aussagen zur Skalierung der Exploration, zum potenziellen Upside-Potenzial, zur zunehmenden operativen Dynamik, zu künftigem Newsflow oder zu möglichen Entwicklungsschritten in Richtung Produktion enthalten sind, beruhen diese auf aktuellen Unternehmensangaben, technischen Interpretationen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Solche Aussagen stellen weder eine Mineralressourcenschätzung noch eine wirtschaftliche Studie, Produktionsentscheidung oder Zusicherung zukünftiger Ergebnisse dar. Es liegen derzeit keine nach NI 43-101 definierten Mineralreserven vor, und es kann nicht gewährleistet werden, dass laufende oder zukünftige Explorationsarbeiten zur Definition einer Mineralressource oder zu einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte führen werden. 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