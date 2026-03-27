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    Hidrovía Paraguay–Paraná

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    US-Unternehmen steigen in Wettlauf um Argentiniens wichtigste Handelsstraße ein

    Die Hidrovía-Ausschreibung weckt das Interesse der USA, während Gespräche über strategische Investitionen und geopolitische Ziele an Fahrt gewinnen.

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    Hidrovía Paraguay–Paraná - US-Unternehmen steigen in Wettlauf um Argentiniens wichtigste Handelsstraße ein
    Foto: OpenAI

    US-Unternehmen prüfen den Einstieg in die argentinische Ausschreibung für die Hidrovía Paraguay–Paraná, eine große Binnenwasserstraße für den Gütertransport. Ihr Interesse fällt zeitlich mit Gesprächen über strategische Investitionen zwischen der argentinischen Regierung und einer US-amerikanischen Entwicklungsagentur zusammen.

    Unternehmen aus den Vereinigten Staaten haben begonnen, die Teilnahme am Bieterverfahren für die Paraguay-Paraná-Wasserstraße zu prüfen. Diese ist ein wichtiger Logistikkorridor, über den rund 80 Prozent der Agroindustrieexporte Argentiniens abgewickelt werden, berichtete La Nación. Dieses Interesse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US International Development Finance Corporation (DFC), die Entwicklungsbank Washingtons, bestätigte, dass sie kürzlich Treffen mit argentinischen Beamten abgehalten hat, um Investitionsmöglichkeiten in Sektoren wie Infrastruktur und kritischen Mineralien zu bewerten.

    Die Ausschreibung für Hidrovía findet vor dem Hintergrund einer engeren Annäherung zwischen der Regierung von Präsident Javier Milei und den Vereinigten Staaten, als Buenos Aires versucht, westliches Kapital anzuziehen und Washington danach strebt, seine Präsenz in der strategischen Infrastruktur auszubauen und gleichzeitig den Einfluss Chinas zu begrenzen. Die argentinische Regierung schloss Unternehmen mit ausländischer Staatsbeteiligung vom Bieterverfahren aus, wodurch chinesische Firmen faktisch ausgeschlossen und die geopolitische Dimension der Ausschreibung verstärkt wurde.

    Das aktuelle Verfahren folgt einem gescheiterten Versuch im vergangenen Jahr, der nach Einreichung eines einzigen Angebots aufgrund von Streitigkeiten und Unregelmäßigkeitsvorwürfen ausgesetzt wurde. Die Behörden haben seither versucht, die Transparenz mit technischer Unterstützung zu erhöhen. Die Ausschreibungsregeln verpflichten Bieter zur frühzeitigen Offenlegung ihrer Konsortialstruktur, wobei die Finanzierungsvereinbarungen erst nach Gründung einer eigenen Betreibergesellschaft finalisiert werden können.

    Dies hat in der Branche eine Debatte darüber ausgelöst, inwieweit nach Einreichung der Angebotsunterlagen noch neue Investoren eingebunden werden können. Laut den Bedingungen muss der Betreiber eine Mindestbeteiligung behalten, wodurch Dritte ohne vorherige Zustimmung bis zu 40 Prozent und mit Genehmigung der zuständigen Behörde bis zu 60 Prozent der Anteile erwerben können, wie mit dem Vorgang vertraute Quellen berichten.

     Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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