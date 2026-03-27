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    Krypto statt Cash

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    Coinbase bringt Kryptowährungen in den Immobilienmarkt

    Coinbase eröffnet neue Wege im Immobilienkauf und ermöglicht Hauskäufern erstmals, mit Krypto den Traum vom Eigenheim zu finanzieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto statt Cash - Coinbase bringt Kryptowährungen in den Immobilienmarkt
    Foto: Dall-E

    Coinbase und Better Home & Finance haben eine Kooperation angekündigt, die es Hauskäufern ermöglicht, Kryptowährungen als Sicherheit für ihre Anzahlung einzusetzen. Das neue Modell gilt als einer der bislang ambitioniertesten Versuche, Kryptowährungen in den Mainstream-Finanzsektor zu integrieren.

    Neue Wege zur Eigenheimfinanzierung

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    Kern des Angebots ist die Möglichkeit für Käufer, einen separaten Kredit auf Basis ihrer bei Coinbase gehaltenen Kryptowährungen – insbesondere Bitcoin und den Stablecoin USDC – aufzunehmen. Dieser Kredit dient zur Finanzierung der Anzahlung, während die eigentliche Hypothek weiterhin als klassisches, von Fannie Mae abgesichertes Darlehen strukturiert wird.

    Damit entfällt für viele Käufer die bislang notwendige Liquidation ihrer Krypto-Bestände, um Eigenkapital bereitzustellen. Neben dem Erhalt potenzieller Wertsteigerungen bietet dies auch steuerliche Vorteile, da Kapitalgewinne nicht unmittelbar realisiert werden müssen.

    Laut Coinbase ist das Produkt so konzipiert, dass es sich nahtlos in bestehende regulatorische Rahmenbedingungen einfügt. Die Kreditkonditionen der Hypothek bleiben stabil, selbst wenn der Wert der hinterlegten Kryptowährungen schwankt. Auch sogenannte Margin Calls sind ausgeschlossen, solange Kreditnehmer ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

    Dennoch bringt die Struktur zusätzliche Komplexität mit sich. Käufer gehen faktisch eine doppelte Verschuldung ein – einen Immobilienkredit sowie ein besichertes Darlehen auf ihre Krypto-Assets.

    Leicht höhere Kosten

    Die Kehrseite: Die Zinssätze für diese tokenbasierten Hypotheken liegen laut Unternehmensangaben zwischen 0,5 und 1,5 Prozentpunkte über denen klassischer 30-jähriger Darlehen. Dennoch könnte das Modell für viele Käufer attraktiv sein, die ansonsten gezwungen wären, Vermögenswerte unter ungünstigen Bedingungen zu veräußern.

    Neue Lösungen gefragt

    Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Zugang zu Wohneigentum in den USA zunehmend schwieriger wird. Steigende Zinsen, hohe Immobilienpreise und ein begrenztes Angebot haben dazu geführt, dass das Durchschnittsalter von Erstkäufern mittlerweile bei 40 Jahren liegt.

    Gleichzeitig scheitern laut Branchenangaben rund 41 Prozent der US-Haushalte am Erwerb von Wohneigentum, weil ihnen liquide Mittel für die Anzahlung fehlen.

    Die Aktie von Better Home & Finance reagierte auf die Ankündigung mit einem Plus von 5,4 Prozent und schloss damit zuletzt bei 33,12 US-Dollar. 

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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