FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt

freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres 2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8 % oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9 Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025

Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1 Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05 Milliarden neue Mittel zu.



Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw. nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190 Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien "Nachhaltig", "Ethik" und "ESG".



Verwaltetes

Vermögen Ende Q4 Ggü. Ggü. Netto- Netto- (in Mrd. Eu Vq. Vj. flüsse Q4 flüsse GJ (Mrd. ) (Mrd. )



Investmentfonds

gesamt 246,4 +2,5% +6,8% +1,474 +6,053

Davon:



-Mischfonds 110,5 +2,0% +4,6% -0,153 -0,048

-Rentenfonds 66,9 +1,5% +6,2% +1,236 +3,114

-Aktienfonds 54,7 +5,0% +16% +0,580 +3,900

-Immobilienfonds 7,06 -3,4% -12% -0,183 -0,901

Davon

Nachhaltigkeits-

fonds: 123,6 +3,4% +7,8% +0,135 +1,746

-"Hellgrün"

(Art. 8) 121,2 +3,4% +8,0% +0,251 +2,015

-"Dunkelgrün"

(Art. 9) 2,38 -1,0% -2,6% -0,115 -0,269

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

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