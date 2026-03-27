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    FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...

    Für Sie zusammengefasst
    • Vermögen österreichischer Fonds 246,4 Mrd Rekord
    • Nettozuflüsse 6,05 Mrd und 6,8% Wachstum jährlich
    • Nachhaltigkeitsfonds etwa Hälfte mit 123,6 Mrd
    APA ots news - FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt zum Jahresende auf neuen Rekord von 246,4 Mrd.

    Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 6,8% Wachstum heimischer Fonds im vergangenen Jahr.

    Wien (APA-ots) - Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt
    freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds auch im Schlussquartal des Jahres 2025 einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

    Am Ende des 4. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.109 Investmentfonds bei 246,4 Milliarden und damit 6,8 % oder 15,7 Milliarden über dem Stand des Jahresultimo 2024. Im Vergleich zum Vorquartal stieg das Vermögen um 2,5% bzw. 5,9 Milliarden. Aktienfonds verzeichneten im Jahr 2025
    Nettomittelzuflüsse von rund 3,9 Milliarden, Rentenfonds von 3,1 Milliarden. Misch- und Immobilienfonds erlitten hingegen netto Abflüsse. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto 6,05 Milliarden neue Mittel zu.

    Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen etwas stärker als der Markt und machen mit 123,6 Milliarden etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. ESG- bzw. nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Fondsnamen - die seit Mai letzten Jahres gewisse Verpflichtungen mit sich bringen - werden von 190 Fonds verwendet, die fast 40 Milliarden an Vermögen verwalten. Die häufigsten Bezeichnungen stammen aus den Begriffsfamilien "Nachhaltig", "Ethik" und "ESG".

    Verwaltetes
    Vermögen Ende Q4 Ggü. Ggü. Netto- Netto- (in Mrd. Eu Vq. Vj. flüsse Q4 flüsse GJ (Mrd. ) (Mrd. )

    Investmentfonds
    gesamt 246,4 +2,5% +6,8% +1,474 +6,053

    Davon:

    -Mischfonds 110,5 +2,0% +4,6% -0,153 -0,048

    -Rentenfonds 66,9 +1,5% +6,2% +1,236 +3,114

    -Aktienfonds 54,7 +5,0% +16% +0,580 +3,900

    -Immobilienfonds 7,06 -3,4% -12% -0,183 -0,901

    Davon
    Nachhaltigkeits-
    fonds: 123,6 +3,4% +7,8% +0,135 +1,746

    -"Hellgrün"
    (Art. 8) 121,2 +3,4% +8,0% +0,251 +2,015

    -"Dunkelgrün"
    (Art. 9) 2,38 -1,0% -2,6% -0,115 -0,269

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0067 2026-03-27/11:32






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