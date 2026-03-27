Wie Emyria die Brücke für Compass und Atai baut

Während Branchengrößen Milliarden in die klinische Entwicklung psychedelischer Therapeutika investieren, hat Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) bereits eine skalierbare Infrastruktur geschaffen, die als Blaupause für die gesamte Industrie dienen könnte. Das Unternehmen positioniert sich damit als potenziell strategischer Partner für Schwergewichte wie Compass Pathways und atai Life Sciences (jetzt: AtaiBeckley).

Der Markt für psychedelische Therapeutika nähert sich einem Wendepunkt. Erhebungen von Precidence Research prognostizieren beispielsweise ein Wachstum von weltweit ca. 3 Mrd. USD in 2025 auf bis zu 12 Mrd. USD bis Mitte der 2030er Jahre. Doch während Nasdaq-Größen wie Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) und AtaiBeckley (WKN: A3CSB3 | ISIN: US0463531089) den Fokus auf die Zulassung ihrer Wirkstoffe legen, hat Emyria das „letzte Meile“-Problem gelöst: die effiziente und erstattungsfähige Verabreichung dieser komplexen Therapien, die auch eine eigene, lizenzierbare Plattformstrategie beinhaltet.

Emyrias „Real-World“-Vorteil

Unter anderem aufgrund eines Standortvorteils: Australien schuf im Juli 2023 als weltweit erstes Land einen legalen Rahmen für die Verschreibung von MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und Psilocybin bei behandlungsresistenter Depression. Emyria hat diesen Vorsprung genutzt und über seine Tochtergesellschaft Empax Centre ein Versorgungsmodell etabliert, das bereits heute Umsätze generiert – ein deutliches Differenzierungsmerkmal zu reinen Forschungsbiotechs. Die Daten aus dem 12-Monats-Review (Februar 2025 – Januar 2026) bestätigen diesen Weg:

- Dauerhafte Remissionsrate: 66 % (ca. zwei Drittel) der PTBS-Patienten sind auch 12 Monate nach der Behandlung in Remission.

- Lebensqualität: Die Scores verbesserten sich durchschnittlich um 121 %.

- Patientensicherheit: Bei über 50 behandelten Patienten gab es null Therapieabbrüche.

Das strategische Potenzial liegt jedoch in Emyrias Rolle als Plattform-Anbieter. Compass Pathways konnte zwar im Juni 2025 und im März 2026 mit der Phase-3-Studie COMP005 für COMP360 (Psilocybin) positive Ergebnisse vermelden, steht aber vor der Herausforderung, diese Therapien global in bestehende Gesundheitssysteme zu integrieren. Gleiches gilt für AtaiBeckley, deren intranasales Mebufotenin (BPL-003) kurz vor der Phase-3-Initiierung steht.