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    AKTIE IM FOKUS 2

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    CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von CTS Eventim fallen um rund 18 Prozent
    • Umsatz 2025 erstmals über 3 Milliarden Euro
    • Analysten erwarten sinkende Ebitda Prognosen
    AKTIE IM FOKUS 2 - CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    (mehr Details und weitere Kommentare sowie aktueller Kurs)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele von CTS Eventim haben die Aktien des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters am Freitag steil auf Talfahrt geschickt. Sie sackten im späteren Vormittagshandel um gut 18 Prozent auf 52,15 Euro ab auf den tiefsten Stand seit November 2022. Analysten rechnen nach der Prognose des Unternehmens für 2026 nun mit sinkenden Konsenserwartungen.

    CTS Eventim hatte am Donnerstagabend seine Resultate für 2025 sowie die Ziele für 2026 vorgelegt. Dabei kam die Erlösentwicklung gut an, die im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 3 Milliarden Euro geknackt hatte. Umsatz und operatives Ergebnis im Schlussquartal seien stark ausgefallen und hätten die Erwartungen übertroffen, hatte Jefferies-Analyst Henrik Paganetty noch am selben Abend gelobt. Nachbörslich waren die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate noch bis auf 67,50 Euro geklettert.

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    Doch der Markt konzentrierte sich am Freitagmorgen letztlich auf die in Aussicht gestellten Ziele des MDax-Unternehmens für 2026. Ein Börsianer sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin.

    JPMorgan-Analystin Lara Simpson sieht mit Blick auf die Ziele Diskussionsbedarf. Sie monierte, dass das Management lediglich einen "Anstieg" des Konzernumsatzes und des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 in Aussicht gestellt hat. Zugleich müsse CTS jedoch mit einer strukturellen Ertragsveränderung fertig werden. Diese resultiere daraus, dass ein langfristiger Ticketvertrag ausgelaufen sei. Simpson erwartet daher alles in allem, dass die Konsensschätzung für das bereinigte Ebitda im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken wird.

    Strategisch sieht sie den Fokus bereits auf dem Kapitalmarkttag im September in Mailand. Dort dürfte CTS weitere Details, etwa zur Gesamtstrategie und zum mittelfristigen Finanzplan, vorstellen.

    Auch Bernstein-Analystin Annick Maas überzeugte der Ausblick von CTS nicht. Sie aktualisierte prompt ihr Bewertungsmodell und korrigierte ihre Schätzungen für 2026, weshalb sie auch ihr Kursziel auf allerdings 94 Euro kappte. Das Anlageurteil blieb jedoch auf "Outperform"./ck/ag/stk

    CTS Eventim

    -22,12 %
    -21,41 %
    -22,07 %
    -34,53 %
    -48,90 %
    -6,48 %
    +31,26 %
    +104,91 %
    +756,33 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,79 % und einem Kurs von 52,00 auf Tradegate (27. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -21,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +79,22 %/+121,16 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der CTS Eventim‑Aktie nach Zahlen: Intraday/Tradegate‑Gaps von rund −15% bis −20%, Kurse teils unter 50–54 €. Erwähnt wird ein Directors‑Kauf (Schulenberg 10 Mio. zu 54,37) und Nachkäufe bei 52,5–54,5. Nutzer sehen Übertreibung bzw. große Verkäufer als Auslöser, andere verweisen auf positive Q4/Analysten und Risiken durch Inflation/ Konsumklima.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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