Reichinnek
Spritpreisbremse gleicht 'Bankrotterklärung'
- Reichinnek fordert Hilfe gegen hohe Spritpreise
- Sie nennt das Regierungsprogramm politisch bankrott
- Forderung nach Übergewinnsteuer und 9-Euro-Ticket
BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek fordert zusätzliche Maßnahmen gegen die Belastung durch hohe Spritpreise. Dass die Bundesregierung ihr eigenes Maßnahmenpaket für unzureichend halte, "gleicht einer politischen Bankrotterklärung", sagte Reichinnek der Deutschen Presse-Agentur. Man lasse die Menschen mindestens einen weiteren Monat im Regen stehen.
"Die vorsichtige Ankündigung, möglicherweise irgendwann die Pendlerpauschale zu erhöhen, reicht bei weitem nicht", meinte Reichinnek. "Es muss eine Übergewinnsteuer eingeführt und damit ein Energiekrisengeld sowie die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets finanziert werden."
Die schwarz-rote Koalition hatte am Donnerstag ihre Maßnahmen mit Blick auf die stark gestiegenen Spritpreise durch den Bundestag gebracht. Nach Zustimmung des Bundesrats soll es Anfang April in Kraft treten. Kern ist, dass Tankstellen nur noch einmal täglich ihre Preise erhöhen dürfen und das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise bekommen soll./vsr/DP/stk
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.