Diese Aktie zahlt satte +3,69 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

EFG International ist eine führende Privatbank, die sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Sie bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen und persönliche Beratung an, mit starker Präsenz in Europa, Asien und Lateinamerika. Hauptkonkurrenten sind UBS, Credit Suisse und Julius Bär. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist der persönliche Beratungsansatz.

Dividenden & passives Einkommen: Mit EFG International nachhaltige Einkommensströme aufbauen

EFG International gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in EFG International investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +187,33 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

EFG International verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %.

Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet EFG International ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen EFG International für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,70.

EFG International weißt eine Marktkapitalisierung von 5,56 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.