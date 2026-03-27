Dividenden im Fokus
Diese Aktie zahlt satte +3,69 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Eine Rendite von +3,69 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
EFG International ist eine führende Privatbank, die sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Sie bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen und persönliche Beratung an, mit starker Präsenz in Europa, Asien und Lateinamerika. Hauptkonkurrenten sind UBS, Credit Suisse und Julius Bär. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist der persönliche Beratungsansatz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit EFG International nachhaltige Einkommensströme aufbauen
EFG International gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+12,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,70 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in EFG International investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +187,33 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
EFG International verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %.
Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet EFG International ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen EFG International für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,70.
EFG International weißt eine Marktkapitalisierung von 5,56 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
EFG International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026
Die EFG International Aktie ist bisher um -2,42 % auf 18,120€ gefallen. Das sind -0,450 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,69 %, eine Investition von etwa 325.204€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,650000
|+8,33 %
|+3,69 %
|2025
|0,600000
|+9,09 %
|+4,20 %
|2024
|0,550000
|+22,22 %
|+4,53 %
|2023
|0,450000
|+25,00 %
|+4,92 %
|2022
|0,360000
|0,00 %
|+4,98 %
Warum EFG International für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,69 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +12,54 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,70
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
EFG International Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,84 %
|1 Monat
|-12,62 %
|3 Monate
|-11,44 %
|1 Jahr
|+28,74 %
Informationen zur EFG International Aktie
Es gibt 307 Mio. EFG International Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd. € wert.
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Ob die EFG International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EFG International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.