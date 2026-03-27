BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 40,75EUR auf Tradegate (27. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Chad Dillard

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

