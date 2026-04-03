Börsenfeiertage
Börsen an Ostern: Handelszeiten am 03. und 06 April 2026
An Ostern bleiben die deutschen Börsen geschlossen. Karfreitag und Ostermontag sind in Deutschland Börsenfeiertage. An der Wall Street findet der Handel an Ostermontag hingegen normal statt.
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Quotrix (Düsseldorf)
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Gettex (München)
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Handelsfreier Tag.
USA: NYSE & Nasdaq
Ostermontag ist an US-Börsen ein normaler Handelstag.
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03. April, 2026: Handelsfreier Tag.
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06. April, 2026: Normaler Handelstag (15:30 bis 22:00 Uhr MSEZ)
Großbritannien
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03. April, 2026: Die Börse in London bleibt geschlossen.
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06. April, 2026: Die Börse in London bleibt geschlossen.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion