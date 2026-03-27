Renk erhält Auftrag von der Bundeswehr – Aktie dennoch schwach!

Dr. Alexander Sagel, CEO von Renk sagt dazu: "Der Auftrag bestätigt unsere Rolle als wichtiger Partner der Bundeswehr und unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeit, steigende Bedarfe dank industrieller Stärke und operativer Exzellenz zuverlässig und skalierbar zu bedienen. Die nachhaltige Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit ist dabei für uns Anspruch und Verantwortung zugleich." Im Zuge der Erweiterung des zweiten Loses des Puma-Programms wurden insgesamt 213 Getriebe beauftragt.

Renk, führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich, hat im Rahmen des Schützenpanzerprogramms Puma der Bundeswehr einen Auftrag erhalten, wie das Presseportal berichtet. Der Auftrag umfasst die Lieferung von 188 Getrieben vom Typ HSWL 256 für das 800-kW-Antriebssystem des Fahrzeugs. Die Auslieferung ist für den Zeitraum von Juni 2027 bis voraussichtlich November 2030 geplant.

Davon entfielen 25 Einheiten auf einen Auftragseingang im Dezember 2025, während der im März 2026 verbuchte Auftrag weitere 188 Einheiten umfasst. Mit der Beauftragung der hierfür außerdem benötigten 213 Sätze Seitenvorgelege wird im zweiten Quartal dieses Jahres gerechnet. Zum Lieferumfang gehören Getriebesysteme inklusive Steuergerät und Gangwahlschalter, die speziell auf die Anforderungen des Schützenpanzers Puma ausgelegt sind. Die Systeme tragen maßgeblich zur Mobilität, Steuerbarkeit und Gesamtleistung des Fahrzeugs bei.

Zugleich gab das Unternehmen einen weiteren Auftrag zur Lieferung von hydro-pneumatischen Federungssystemen bekannt. Die Komponenten sorgen für eine hohe Beweglichkeit des Pumas, erhöhten Komfort für die Besatzung sowie eine verbesserte Stabilisierung der Waffenanlage.

Die Aktie zeigt sich am Freitag schwach (12:10 Uhr, MEZ), ist 3,97 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 46,70 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,18 % und einem Kurs von 47,09EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.

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