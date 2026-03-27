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    Evonik Industries Aktie mit Kurssprung +5,07 % - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die Evonik Industries Aktie, bisher, um +5,07 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evonik Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie mit Kurssprung +5,07 % - 27.03.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein global führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative Lösungen für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker F&E-Ausrichtung behauptet es sich gegen Konkurrenten wie BASF und Dow Chemical. Nachhaltigkeit und Innovation sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    Evonik Industries aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026

    Mit einer Performance von +5,07 % konnte die Evonik Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evonik Industries Aktie. Nach einem Plus von +1,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,255. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Evonik Industries Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Evonik Industries Aktie damit um +15,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evonik Industries auf +22,27 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,83 % geändert.

    Evonik Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,43 %
    1 Monat +9,14 %
    3 Monate +24,04 %
    1 Jahr -24,70 %

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,60 Mrd.EUR € wert.

    Evonik auf Jahreshoch nach Empfehlung von Morgan Stanley


    In den Aktien von Evonik ist vom Iran-Krieg längst keine Spur mehr. Am Freitag erreichten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 16,25 Euro sogar einen Höchststand seit Mitte September 2025. Seit ihrem Zwischentief am Montag bei 13,63 Euro …

    Dax schwach - Fokus auf Ölpreis


    (Korrigiert wird im vorletzten Absatz Morgan Stanley zu Lanxess. Die US-Bank hat ihre ursprüngliche Angabe korrigiert. Die Einstufung für Lanxess bleibt auf "Overweight", es wurde nur das Kursziel auf 20 Euro gesenkt.) FRANKFURT (dpa-AFX) - …

    Dax leicht erholt - Schlüsselfaktor Ölpreis


    (Korrigiert wird im vorletzten Absatz Morgan Stanley zu Lanxess. Die US-Bank hat ihre ursprüngliche Angabe korrigiert. Die Einstufung für Lanxess bleibt auf "Overweight", es wurde nur das Kursziel auf 20 Euro gesenkt.) FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Clariant notiert im Plus, mit +0,09 %. Lanxess notiert im Plus, mit +1,36 %. Wacker Chemie verliert -0,12 % Covestro notiert im Minus, mit -0,07 %.

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    Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evonik Industries

    +5,31 %
    +14,07 %
    +9,47 %
    +23,58 %
    -23,06 %
    -15,47 %
    -47,67 %
    -41,08 %
    -50,90 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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