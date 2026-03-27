Evonik Industries Aktie mit Kurssprung +5,07 % - 27.03.2026

Mit einer Performance von +5,07 % konnte die Evonik Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evonik Industries Aktie. Nach einem Plus von +1,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,255€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Evonik Industries ist ein global führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative Lösungen für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker F&E-Ausrichtung behauptet es sich gegen Konkurrenten wie BASF und Dow Chemical. Nachhaltigkeit und Innovation sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Evonik Industries Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Evonik Industries Aktie damit um +15,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evonik Industries auf +22,27 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,83 % geändert.

Evonik Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,43 % 1 Monat +9,14 % 3 Monate +24,04 % 1 Jahr -24,70 %

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,60 Mrd.EUR € wert.

In den Aktien von Evonik ist vom Iran-Krieg längst keine Spur mehr. Am Freitag erreichten die Papiere des Spezialchemiekonzerns mit 16,25 Euro sogar einen Höchststand seit Mitte September 2025. Seit ihrem Zwischentief am Montag bei 13,63 Euro …

(Korrigiert wird im vorletzten Absatz Morgan Stanley zu Lanxess. Die US-Bank hat ihre ursprüngliche Angabe korrigiert. Die Einstufung für Lanxess bleibt auf "Overweight", es wurde nur das Kursziel auf 20 Euro gesenkt.) FRANKFURT (dpa-AFX) - …

(Korrigiert wird im vorletzten Absatz Morgan Stanley zu Lanxess. Die US-Bank hat ihre ursprüngliche Angabe korrigiert. Die Einstufung für Lanxess bleibt auf "Overweight", es wurde nur das Kursziel auf 20 Euro gesenkt.) FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Clariant und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Clariant notiert im Plus, mit +0,09 %. Lanxess notiert im Plus, mit +1,36 %. Wacker Chemie verliert -0,12 % Covestro notiert im Minus, mit -0,07 %.

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Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.