Neue Freizeit dank Robotics?

Vergessen Sie das Piepsen von R2-D2 oder Hollywood-Dystopien à la I, Robot. Wer heute an humanoide Roboter denkt, sieht noch stolpernde Prototypen und fliegende Blechköpfe. Doch das Lachen über diese Anfänge wird schnell verstummen. Stattdessen zeichnet sich ein „Nokia-Moment“ ab: Roboter wandeln sich von teuren Spielereien zur industriellen Notwendigkeit. Dank generativer KI und moderner Antriebstechnik lernen Maschinen nicht mehr nur durch starre Programmierung, sondern durch Beobachten und Nachahmen. Ein Roboter, der eine Fähigkeit erlernt hat, kann sie sofort auf andere übertragen – Wissen wird geteilt, Lernzeiten schrumpfen, Fortschritt verläuft sprunghaft. Für Privatanleger ist das der Punkt, an dem Robotik vom spekulativen Experiment zum strukturellen Investment reift.

Der „Perfect Storm“: Warum jetzt investieren?

Drei Faktoren eröffnen derzeit ein seltenes Fenster: Erstens fallen die Kosten rapide – von rund 150.000 US-Dollar pro Einheit perspektivisch auf etwa 50.000. Unterhalb des Jahresgehalts eines menschlichen Arbeiters wird der Roboter in Produktion und Logistik unverzichtbar. Zweitens zwingt „Reshoring“ westliche Hochlohnländer zur Automatisierung: Fachkräftemangel und steigende Löhne machen Roboter zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Drittens erhält KI nun einen Körper: „2024 dominierten Chatbots die Softwarewelt, 2026 wird diese Intelligenz physisch. Roboter können Entscheidungen in Millisekunden direkt vor Ort treffen, ohne auf eine langsame Cloud angewiesen zu sein“, so Thomas Soltau vom Smartbroker.

Ob Fabrikhalle, Lager oder Klinik – Roboter übernehmen dort, wo Effizienz fehlt, Abläufe stocken oder höchste Präzision gefragt ist. Sie stabilisieren Lieferketten, beschleunigen Prozesse und schaffen ein langfristiges Wachstumsfeld. Steigende Löhne und knappe Arbeitskräfte erhöhen den Automatisierungsdruck – ein struktureller Markt mit Langfristpotenzial.

Marktvolumen und Prognosen – gigantisch

Goldman Sachs schätzte den Markt für humanoide Roboter zunächst auf 6 Mrd. USD, ein Jahr später auf 38 Mrd. Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass die Adoption von humanoiden Robotern in den späten 2030er Jahren massiv an Fahrt gewinnt. Ein Großteil dieses Marktes wird laut der Bank im industriellen und kommerziellen Sektor liegen. „Der globale Markt für humanoide Roboter dürfte bis 2050 bei rund fünf Billionen USD liegen. Schätzungen zufolge könnten in den USA rund 63 Millionen Einheiten im Einsatz sein mit einem Lohnersatzeffekt von fast 3 Billionen USD“, erläutert Franz-Georg Wenner von IndexRadar. Diese Dimension wirft jedoch auch gesellschaftliche Fragen auf: Wer soll konsumieren, wenn Maschinen breite Einkommensanteile ersetzen? Modelle wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder „persönliche Arbeitsroboter“ werden auf die Agenda kommen. In dieser Vision würde jeder Bürger Eigentümer einer digitalen oder physischen Robotereinheit, die für ihn Einkommen am Markt erwirtschaftet und so die Brücke zwischen technologischer Effizienz und dem Erhalt der menschlichen Kaufkraft schlägt. KI löst aktuell vor allem Ängste im Softwarebereich aus, doch sie ist die Grundlage für den Robotik-Boom. Wie jede Revolution wird nicht jedes Unternehmen profitieren, Streuung bleibt daher Pflicht. Mit bis zu 15 Einzeltiteln lässt sich über den Robotic-Index (WKN: DA0ACB) daran partizipieren. Mit einer längeren Historie, die sich sehen lassen kann, wartet bereits das Open End Tracker-Zertifikat auf den Solactive Advanced Humanoid Robotics Index von Vontobel (WKN: VG7X1M) auf.