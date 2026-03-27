JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit von Nachfrage aus der Industrie und anziehender Dynamik im Bereich KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Beides sollte die Erholung von Umsätzen und Margen in diesem und im nächsten Jahr antreiben./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 27,84EUR auf Tradegate (27. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

