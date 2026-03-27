JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit von Nachfrage aus der Industrie und anziehender Dynamik im Bereich KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Beides sollte die Erholung von Umsätzen und Margen in diesem und im nächsten Jahr antreiben./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 27,84EUR auf Tradegate (27. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 29
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