Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.03.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+0,29 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-1,53 %), EURO STOXX 50 Price Index (-1,27 %), NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 08/2026 Future (+3,90 %), Aixtron SE (-7,21 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DU9PG2
|Long
|32,23
|1,07 Mio.
|Silber
|NB5ZA7
|Short
|5,47
|511,30 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA5FHX
|Long
|12,49
|20,52 Tsd.
|Allianz SE
|DY2HNY
|Long
|8,95
|20,02 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|DQ4S2F
|Long
|6,05
|19,00 Tsd.
|ELMOS Semiconductor AG
|DY1401
|Long
|1,98
|6,60 Tsd.
|PayPal Holdings
|FD5ZAJ
|Long
|4,12
|6,46 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DU6U1W
|220,90 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|197,35 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PN994Z
|195,56 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PM991E
|123,94 Tsd.
|Aixtron SE
|
Sonstige
|DK1G24
|121,38 Tsd.
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