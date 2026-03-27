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    AKTIE IM FOKUS

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    Jungheinrich nähern sich Jahrestief - Ausblick enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Jungheinrich Aktien fallen auf 26,60 Euro
    • Kursverlust seit Jahresbeginn etwa ein Viertel
    • Chartbild bleibt trüb nach erneutem Rückschlag
    AKTIE IM FOKUS - Jungheinrich nähern sich Jahrestief - Ausblick enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich sind am Freitag nach Geschäftszahlen und Ausblick unter Druck geraten. Zuletzt sackten sie um fast sechs Prozent ab auf 26,60 Euro. Damit summieren sich die Kursverluste seit Jahresbeginn bereits auf etwa ein Viertel. Die Aktien näherten sich ihrem Tief vom Montag bei 26,24 Euro, dem niedrigsten Niveau seit fast einem Jahr. Das Chartbild bleibt in der Folge äußerst trüb.

    Bei den Anlegern kommen vor allem die Jahresziele des im MDax notierten Konzerns nicht gut an, auch wenn sie ein Marktteilnehmer als konservativ wie üblich einstufte. Der Umsatz dürfte im schlechtesten Fall etwas unter dem Vorjahresniveau liegen, maßgeblich wegen des weiterhin schwachen wirtschaftlichen Umfelds. Das operative Ergebnis (Ebit) soll sich aber wieder kräftig erholen, nachdem im Vorjahr unter anderem Sondereffekte wegen der Veräußerung einer russischen Tochtergesellschaft belastet hatten.

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    Die Zielspanne für das operative Ergebnis liege im Mittelwert zwar etwas über den durchschnittlichen Marktschätzungen, schrieb Philippe Lorrain vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die Prognosen für Umsatz und Auftragseingang hätten den Konsens allerdings verfehlt. Dies sei im Kontext der Lage im Nahen Osten zu sehen. Außerdem habe Jungheinrich schon im vergangenen Jahr die Erwartungen beim Auftragseingang nicht erfüllt.

    Auch Jefferies-Analyst Lucas Ferhani bezeichnete die Neubestellungen im vierten Quartal als Enttäuschung, sie deuteten damit auf eine anhaltend schwache Entwicklung in Europa hin. Insgesamt habe der Gabelstapler-Hersteller aber ordentlich abgeschnitten und angesichts der geopolitischen Unsicherheiten klinge auch der Ausblick robust. Jungheinrich nannte als Voraussetzung für die neuen Jahresziele, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen nicht verändern und die Lieferketten stabil bleiben.

    Die Aktien von Jungheinrich befinden sich bereits seit den Tagen vor Beginn des Iran-Kriegs auf Abwärtskurs. Nach mehrmaligem erfolglosen Test der Charthürde um 38 Euro hatten sie bis zum Montag fast ein Drittel verloren, bevor sie sich zuletzt etwas fingen. Nach ihrem neuerlich Rückschlag notieren die Papiere am Freitag aber wieder 30 Prozent unter ihrem Ende Januar erreichten Jahreshoch bei 38,16 Euro.

    In Mitleidenschaft gezogen wurden am Freitag auch die Aktien von Kion , die zuletzt um 2,4 Prozent fielen. Auch sie näherten sich ihrem Montagstief./niw/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 26,40 auf Tradegate (27. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +0,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,76 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von +27,21 %/+79,46 % bedeutet.




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