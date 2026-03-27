BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 17,00EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andres Castanos-Mollor

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was einem Rückgang von +-0,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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