BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 17,00EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andres Castanos-Mollor
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andres Castanos-Mollor
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
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