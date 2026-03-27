Tesla vs. China: Wer wird der Gewinner im humanoiden Roboter-Rennen?

Zu den potenziellen Gewinnern zählt Jefferies Tesla. Analyst Philippe Houchois bleibt bei einer Halteempfehlung und nennt ein Kursziel von 300 US-Dollar. Er verweist darauf, dass Tesla bislang nur wenige konkrete Details zu seinen Roboterplänen geliefert habe. Dennoch könnte der Konzern von seinem Vorsprung, seiner Größe und seiner Fähigkeit profitieren, die Entwicklung aus eigener Kraft zu finanzieren. Gerade die enge Verzahnung von Fertigung, KI und dem Optimus-Roboter gilt als möglicher Vorteil.

Humanoide Roboter könnten in den kommenden Jahren zu einem der spannendsten Wachstumsfelder der Automatisierung werden. Darauf weist eine Einschätzung von Jefferies hin. Als Treiber nennen die Analysten die alternde Bevölkerung, den sinkenden Reiz klassischer Fabrikjobs für jüngere Generationen sowie Fortschritte bei Halbleitern und Künstlicher Intelligenz (KI). Jefferies schreibt, die Menschheit stehe "kurz vor einer breiteren Einführung humanoider Automaten". Der frühe Einsatz dürfte nach Ansicht der Bank zunächst vor allem dort stattfinden, wo sich der wirtschaftliche Nutzen klar rechnen lässt.

Auch Rohstoff- und Halbleiterwerte im Fokus

Jefferies verweist darauf, dass rund 70 Prozent des Gewichts humanoider Roboter auf Metalle entfallen. Davon könnten Unternehmen wie Freeport-McMoRan bei Kupfer, Alcoa bei Aluminium und Nucor bei Stahl profitieren, falls die Nachfrage spürbar anzieht. Bei Analog Devices sieht Analyst Blayne Curtis dank der starken Stellung bei Sensorik und analoger Steuerung sowie der Kooperation mit Nvidia eine besonders gute Ausgangsposition. Er stuft die Aktie mit "Kaufen" ein und nennt ein Kursziel von 410 US-Dollar.

Der Wettlauf ist längst global

Besonders China drückt aufs Tempo. Reuters berichtet, dass Unitree Robotics im vergangenen Jahr 5.500 humanoide Roboter ausgeliefert hat, während Tesla noch keinen einzigen verkauft hat. Das chinesische Unternehmen will nun in Shanghai an die Börse gehen und dabei rund 4,2 Milliarden Yuan beziehungsweise etwa 610 Millionen US-Dollar einwerben. Damit würde einer der größten Technologiebörsengänge des Jahres auf dem chinesischen Festland bevorstehen.

Unitree liefert damit ein starkes Signal für Pekings Ambitionen im Bereich der sogenannten verkörperten Intelligenz. Reuters zufolge sprang der Umsatz des Unternehmens 2025 um 335 Prozent auf 1,7 Milliarden Yuan. Der Nettogewinn stieg ebenfalls deutlich, während die Bruttomarge mit 60 Prozent sogar über dem Niveau von Apple lag.

Für China politisch wichtig

Präsident Xi Jinping will mit solchen Technologien die industrielle Schlagkraft des Landes stärken. Morgan Stanley rechnet damit, dass der Absatz humanoider Roboter in China bis 2040 auf mehr als 23 Millionen Einheiten steigen könnte. In diesem Jahr werden erst rund 28.000 erwartet.

Trotz aller Euphorie bleibt das Feld riskant. Selbst Unitree räumt ein, dass viele Anwendungen humanoider Maschinen noch auf Forschung und Tests beschränkt sind. Eine große Hürde sind geschickte Hände mit mehreren Fingern. Ebenso fehlen vielfach noch KI-Modelle, die in unstrukturierten Alltagssituationen verlässlich entscheiden können. Hinzu kommt, dass chinesische Anbieter bei Hochleistungs-Chips wegen der Beschränkungen aus Washington im Nachteil sind.

Kern der Investmentthese

Jefferies sieht einen möglichen Megatrend. Für Anleger bedeutet das: Die großen Gewinner des humanoiden Booms könnten tatsächlich schon heute an der Börse notiert sein. Sicher ist aber ebenso, dass der Markt noch offen ist und der technologische Vorsprung schneller schrumpfen kann, als viele Anleger derzeit erwarten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



