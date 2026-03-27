Trotz Exportplus: Warum den Philippinen das Defizit entgleitet

Trotz steigender Exporte vergrößerte sich das philippinische Außenhandelsdefizit im Februar, da die Importe noch schneller wuchsen, berichtete die philippinische Statistikbehörde (PSA) am Freitag, wie MT Newswires mitteilte. Die Philippinen exportierten im Februar Waren im Wert von 7,33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 11,0 Milliarden US-Dollar stiegen, berichteten Beamte.

Das nationale Handelsbilanzdefizit stieg im Februar auf 3,68 Milliarden Dollar, ein Plus von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den ausgehenden Waren blieben Elektronikprodukte mit 4,23 Milliarden US-Dollar im Februar mit Abstand das wichtigste Exportgut der Philippinen und machten 57,7 Prozent aller exportierten Waren aus. Im Februar stieg die Menge der aus den Philippinen versandten Elektronikprodukte im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 Prozent.