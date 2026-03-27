Mehr Ausfuhren, größeres Loch
Trotz Exportplus: Warum den Philippinen das Defizit entgleitet
Philippinen melden Exportplus, doch das Handelsdefizit explodiert – was steckt dahinter?
- Exporte +8% Importe +12,6% Handelsdefizit steigt
- Elektronik 57,7% der Exporte 4,23 Mrd USD
- Leitzins 4,25% bleibt wegen Öl und Düngerrisiken
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Trotz steigender Exporte vergrößerte sich das philippinische Außenhandelsdefizit im Februar, da die Importe noch schneller wuchsen, berichtete die philippinische Statistikbehörde (PSA) am Freitag, wie MT Newswires mitteilte. Die Philippinen exportierten im Februar Waren im Wert von 7,33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Importe im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 11,0 Milliarden US-Dollar stiegen, berichteten Beamte.
Das nationale Handelsbilanzdefizit stieg im Februar auf 3,68 Milliarden Dollar, ein Plus von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den ausgehenden Waren blieben Elektronikprodukte mit 4,23 Milliarden US-Dollar im Februar mit Abstand das wichtigste Exportgut der Philippinen und machten 57,7 Prozent aller exportierten Waren aus. Im Februar stieg die Menge der aus den Philippinen versandten Elektronikprodukte im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 Prozent.
Die weiteren drei wichtigsten Exportproduktkategorien im Berichtsmonat waren Maschinen- und Transportexporte mit 415,2 Millionen US-Dollar (5,7 Prozent der Gesamtexporte) und Gold mit 337,6 Millionen US-Dollar (4,6 Prozent der Gesamtexporte), wie die PSA mitteilte. Laut PSA waren die fünf wichtigsten Exportpartner im Februar die USA mit einem Anteil von 19,3 Prozent an den Gesamtlieferungen, gefolgt von Hongkong mit 16 Prozent, dann Japan mit 13,5 Prozent, China mit 9,1 Prozent und den Niederlanden mit 4,5 Prozent der Exporte.
Die fünf wichtigsten Importländer im Februar waren China mit 28,4 Prozent der gesamten Importlieferungen, gefolgt von Südkorea mit 12,5 Prozent, Japan mit 8,5 Prozent, Indonesien mit 7 Prozent und den USA mit 5,5 Prozent. Unabhängig davon hielt die philippinische Zentralbank, Bangko Sentral ng Pilipinas, am Donnerstag eine außerordentliche Sitzung zur Geldpolitik ab und beließ ihren Leitzins unverändert bei 4,25 Prozent. Als Grund nannte sie Inflationsrisiken aufgrund steigender Preise für importiertes Öl und Düngemittel.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
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