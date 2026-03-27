Vorstoß für Zuckersteuer auf Getränke im Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat befasst sich mit einem Vorstoß für eine Limosteuer auf gezuckerte Getränke für eine gesündere Ernährung. Ein von Schleswig-Holstein eingebrachter Antrag zielt darauf, die Bundesregierung zur Einführung einer Steuer oder Abgabe aufzufordern, die Anreize für Unternehmen zum Reduzieren des Zuckergehalts schafft. Einnahmen sollten in die Vorbeugung besonders für Kinder und Jugendliche fließen. Die Regierung solle daneben auch eine gesetzliche Altersgrenze von 16 Jahren für Energydrinks festlegen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, die vorgeschlagenen Schritte seien geboten und verhältnismäßig, um insbesondere junge Menschen besser zu schützen. "Übermäßiger Zuckerkonsum ist ein ernstes Gesundheitsrisiko", sagte er mit Blick etwa auf Übergewicht, Diabetes und Karies. Mit der Steuer gehe es nicht um zusätzliche Einnahmen für den Staat. "Es geht darum, Herstellern einen klaren Grund zu geben, Rezepturen zu verändern." Über die Initiative soll nun in den Ausschüssen der Länderkammer beraten werden.