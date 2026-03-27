BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden weiterhin strategische Überprüfungen im Mittelpunkt, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Einschätzung der vorgelegten Jahreszahlen. Deren Glanzlicht sei neben dem Ausblick auf das Jahr 2026 der bereinigte Free Cashflow gewesen. Sie erwartet in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten rund um die Monetarisierung von Vermögenswerten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
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