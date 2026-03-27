BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden weiterhin strategische Überprüfungen im Mittelpunkt, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend in ihrer Einschätzung der vorgelegten Jahreszahlen. Deren Glanzlicht sei neben dem Ausblick auf das Jahr 2026 der bereinigte Free Cashflow gewesen. Sie erwartet in den nächsten Monaten weitere Neuigkeiten rund um die Monetarisierung von Vermögenswerten./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Tradegate (27. März 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +70,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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