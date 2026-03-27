Bundesrat berät über Social-Media-Verbot für Kinder
- Bundesrat berät Verbot sozialer Medien für Unter 14
- Altersgerechte Version bis 16 ohne Suchfunktionen
- Experten liefern nach Ostern Vorschläge für EU-Regeln
BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um Beschränkungen der Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen berät der Bundesrat über eine Position der Länder. Niedersachsen und Thüringen brachten einen Antrag ein, wonach sich die Länderkammer für ein Verbot für Personen unter 14 Jahren aussprechen soll. Bis 16 sollten Jugendliche soziale Medien nur in einer "altersangepassten Version" nutzen dürfen, die auf "suchtverstärkende Funktionen" verzichtet. Über den Antrag soll nun zunächst in den Bundesrats-Ausschüssen beraten werden.
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte, soziale Medien seien längst fester Bestandteil im Alltag junger Menschen und eröffneten ihnen Räume. "Aber sie bergen eben auch Risiken." So versuchten Anbieter, die Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu binden. "Je jünger die Menschen sind, desto weniger haben sie dem Sog endloser Feeds etwas entgegenzusetzen." Inhalte mit Gewalt, Hass und Desinformation erreichten sie meist ungefiltert.
Experten-Vorschläge nach Ostern
Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) wies auf psychische Belastungen wie Depressionen und Angststörungen sowie suchtähnliches Verhalten bei Jugendlichen hin. Die Initiative zielt darauf, dass der Bundesrat die Bundesregierung bittet, sich für Regelungen auf EU-Ebene einzusetzen.
Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Michael Brand (CDU), begrüßte die Initiative. Eine eingesetzte Expertenkommission solle im Sommer Vorschläge für Schritte auf nationaler und europäischer Ebene vorlegen. Erste Zwischenergebnisse sollten bereits nach Ostern veröffentlicht werden. In der schwarz-roten Koalition haben sich CDU und SPD für ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige und bestimmte Schutzregeln bis zum Alter von 16 Jahren ausgesprochen. Die mitregierende CSU zeigt sich zurückhaltend./sam/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 241,5 auf Tradegate (27. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -6,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,35 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +61,75 %/+114,08 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar