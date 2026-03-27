Almonty Industries - Aktie bricht ein - 27.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +60,75 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,58 % im Minus. Die Talfahrt der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,400€, mit einem Minus von -3,58 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Almonty Industries einen Anstieg von +63,61 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,43 % 1 Monat -15,51 % 3 Monate +60,75 % 1 Jahr +317,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit vorrangig um Kursentwicklung und Fundamentaldaten von Almonty. Der Kursrückgang wird im Kontext eines möglichen Rebounds diskutiert; als Treiber gelten Offtake-Verträge, staatliche Subventionen und Kredite zur Finanzierung der Minenprojekte und Output. Analystenratings, Kapitalmaßnahmen und Großinvestoren werden ebenfalls thematisiert. Eine wichtige Unterstützungsmarke liegt bei rund 11 USD.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 280 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,51 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie schnell der Krieg gegen den Iran auch in Europa und Deutschland angekommen ist, kann nicht nur an den Zapfsäulen der Tankstellen, sondern auch seit dieser Woche bei der Versorgung der Industrie und Krankenhäuser mit Heliumgas gesehen werden. Doch die Versorgung mit Rohstoffen ist für jede entwickelte Nation wichtig und der Ausfall selbst vermeintlich unbekannter Metalle wie Antimon hätte gravierende Folgen. Noch wenig beachtet, besitzt Antimon wie Helium eine hohe wirtschaftliche wie auch geopolitische Relevanz. So wird Antimon zur Härtung von Bleiplatten in Energiespeichern benötigt, aber auch in der Rüstungsindustrie ist es ein zentraler Munitionsbestandteil. Ebenso wird Antimon in der Halbleiterindustrie und als optoelektronisches Bauelement genauso in Form von Antimontrioxid als Flammschutzmittel eingesetzt. Welches Unternehmen profitiert direkt?

Ob im Golfschläger, dem Röntgengerät, einem Sägeblatt oder in Abrahams-Panzern: Wolfram ist überall in unserer Welt vertreten und kaum ersetzbar. Das macht das Metall attraktiv und schiebt es in den Fokus von Krieg und Geopolitik. China kontrolliert …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,01 %.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.