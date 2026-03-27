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    Israel droht mit Ausweitung der Angriffe im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • USA signalisieren mögliche Verständigung mit Iran
    • Israel kündigt Ausweitung der Angriffe im Iran an
    • Raketenbeschuss hält an Ziele mit Waffenbezug im Visier
    Israel droht mit Ausweitung der Angriffe im Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Während es aus den USA Signale für eine mögliche Verständigung mit dem Iran gibt, kündigt Israels Verteidigungsminister eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Grund seien der andauernde Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel, teilte Israel Katz nach Angaben seines Büros mit.

    Israels Armee werde deshalb ihre Angriffe "eskalieren" und mehr Ziele und Gebiete im Iran ins Visier nehmen. Im Fokus sollen demnach Ziele in Verbindung mit iranischen Waffen stehen.

    Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und er hätten Teheran dazu aufgefordert, Raketenangriffe auf Israels Zivilbevölkerung einzustellen, sagte Katz. Aber trotz der Warnungen gehe der Beschuss weiter.

    Am frühen Nachmittag hatte es in Israel erneut Raketenbeschuss aus dem Iran gegeben. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/stw





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