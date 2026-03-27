Weitere Warnstreiks abgewendet
Tarifeinigung bei der BVG
Für Sie zusammengefasst
- Berliner Nahverkehr dieses Jahr keine Warnstreiks
- Verdi und Berliner Verkehrsbetriebe einigten sich
- Kompromiss in laufenden Tarifverhandlungen mitgeteilt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Nahverkehr drohen für dieses Jahr keine weiteren Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi und die Berliner Verkehrsbetriebe einigten sich in den laufenden Tarifverhandlungen auf einen Kompromiss, wie beide Seiten mitteilten./maa/DP/stw
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen