Einkommen mit Aktien
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,73 %
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Holcim ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Baumaterialien, spezialisiert auf Zement, Beton und nachhaltige Bauprojekte. Es operiert in über 70 Ländern und konkurriert mit Firmen wie HeidelbergCement und Cemex. Holcim zeichnet sich durch innovative, umweltfreundliche Lösungen aus, die den CO2-Fußabdruck im Bauwesen reduzieren.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Holcim nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Holcim gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,63 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,20 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Holcim investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +185,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Holcim verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,73 %.
Mit +4,73 % Dividendenrendite bietet Holcim ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,63 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Holcim für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,20.
Holcim weißt eine Marktkapitalisierung von 39,95 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Holcim Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.03.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Holcim Aktie. Sie fällt um -2,86 % auf 70,38€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,73 %, eine Investition von etwa 253.700€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,10
|+96,81 %
|+4,73 %
|2025
|1,575150
|+10,71 %
|+3,15 %
|2024
|1,422720
|+12,00 %
|+3,43 %
|2023
|1,270280
|+13,64 %
|+2,11 %
|2022
|1,117850
|0,00 %
|+2,34 %
Warum Holcim für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,73 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +22,63 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 18,20
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Holcim Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,49 %
|1 Monat
|-8,84 %
|3 Monate
|-14,72 %
|1 Jahr
|+34,84 %
Informationen zur Holcim Aktie
Es gibt 567 Mio. Holcim Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,95 Mrd. € wert.
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Ob die Holcim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Holcim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.