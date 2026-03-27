Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,73 %

Holcim ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Baumaterialien, spezialisiert auf Zement, Beton und nachhaltige Bauprojekte. Es operiert in über 70 Ländern und konkurriert mit Firmen wie HeidelbergCement und Cemex. Holcim zeichnet sich durch innovative, umweltfreundliche Lösungen aus, die den CO2-Fußabdruck im Bauwesen reduzieren.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Holcim nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Holcim gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,73 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +22,63 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,20 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Holcim investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +185,94 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Holcim verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,73 %.

Mit +4,73 % Dividendenrendite bietet Holcim ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +22,63 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Holcim für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,73 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,20.

Holcim weißt eine Marktkapitalisierung von 39,95 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,73 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.