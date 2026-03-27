Bijou Brigitte 2025: Vorläufiges Konzernergebnis im Überblick
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen blickt Bijou Brigitte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit gesteigertem Umsatz und stabilem Ergebnis zurück.
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- Vorläufiges Ergebnis 2025: Gewinn vor Ertragsteuern (EBT) 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR); liegt in der Prognosespanne von 26,0–36,0 Mio. EUR.
- Konzernergebnis nach Steuern 2025: 23,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23,4 Mio. EUR; Vorjahreswerte gemäß IAS 8 angepasst).
- Umsatz konnte im Geschäftsjahr trotz geopolitischer Unsicherheiten und belasteter Konsumstimmung gesteigert werden.
- Es gelang zugleich, Kostensteigerungen zu begrenzen.
- Konzernabschluss und Jahresabschluss für 2025 werden im April 2026 veröffentlicht.
- Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung geplant am 23. Juni 2026 in der Hamburger Handwerkskammer; Ansprechpartnerin IR: Evelyn Elsholz, ir@bijou-brigitte.com.
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