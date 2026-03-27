    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBijou Brigitte AktievorwärtsNachrichten zu Bijou Brigitte
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bijou Brigitte 2025: Vorläufiges Konzernergebnis im Überblick

    Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen blickt Bijou Brigitte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit gesteigertem Umsatz und stabilem Ergebnis zurück.

    Bijou Brigitte 2025: Vorläufiges Konzernergebnis im Überblick
    Foto: Comofoto - stock.adobe.com
    • Vorläufiges Ergebnis 2025: Gewinn vor Ertragsteuern (EBT) 34,7 Mio. EUR (Vorjahr: 33,2 Mio. EUR); liegt in der Prognosespanne von 26,0–36,0 Mio. EUR.
    • Konzernergebnis nach Steuern 2025: 23,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23,4 Mio. EUR; Vorjahreswerte gemäß IAS 8 angepasst).
    • Umsatz konnte im Geschäftsjahr trotz geopolitischer Unsicherheiten und belasteter Konsumstimmung gesteigert werden.
    • Es gelang zugleich, Kostensteigerungen zu begrenzen.
    • Konzernabschluss und Jahresabschluss für 2025 werden im April 2026 veröffentlicht.
    • Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung geplant am 23. Juni 2026 in der Hamburger Handwerkskammer; Ansprechpartnerin IR: Evelyn Elsholz, ir@bijou-brigitte.com.


    Bijou Brigitte

    0,00 %
    +0,23 %
    -5,42 %
    +5,31 %
    +14,74 %
    -0,68 %
    +67,05 %
    -23,78 %
    +2.174.900,00 %
    ISIN:DE0005229504WKN:522950





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bijou Brigitte 2025: Vorläufiges Konzernergebnis im Überblick Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen blickt Bijou Brigitte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit gesteigertem Umsatz und stabilem Ergebnis zurück.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     