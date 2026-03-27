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    Weichen für Bahn-Neuanfang gestellt

    Verkehrsminister - Weichen für Bahn-Neuanfang gestellt
    Foto: Frankfurter Hauptbahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht nach den von der Bahn veröffentlichten Bilanzzahlen die Weichen für einen Neuanfang gestellt. Das sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Freitag der dts Nachrichtenagentur.

    Es gebe nach Ansicht des Ministers gleichwohl noch eine Vielzahl an Herausforderungen zu meistern, hinsichtlich Qualität und Service, aber nicht zuletzt auch bei der Pünktlichkeit.

    Die steigenden Passagierzahlen zeigten, dass die Bahn gebraucht werde. Die Ministeriumssprecherin sagte, die Bilanzzahlen würden nun intensiv ausgewertet.

    Die Deutsche Bahn hatte am Vormittag ihre Bilanz für 2025 vorgelegt. Demnach schreibt sie zwar im operativen Geschäft wieder schwarze Zahlen, in der Gesamtbilanz inklusive Abschreibungen bleibt aber ein Milliardenverlust.

    Die Zahl der Reisenden im Schienenpersonenverkehr des DB-Konzerns ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 1,93 Milliarden gewachsen. Die Verkehrsleistung hat um 2,7 Prozent auf rund 87 Milliarden Personenkilometer zugelegt.



    Verfasst von Redaktion dts
    Verkehrsminister Weichen für Bahn-Neuanfang gestellt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht nach den von der Bahn veröffentlichten Bilanzzahlen die Weichen für einen Neuanfang gestellt. Das sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Freitag der …
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