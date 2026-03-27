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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie sackt ab - 27.03.2026

    Am 27.03.2026 ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie, bisher, um -5,10 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie sackt ab - 27.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) Verluste von -15,47 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um -12,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CrowdStrike Holdings Registered (A) eine negative Entwicklung von -15,05 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,60 %
    1 Monat +6,89 %
    3 Monate -15,47 %
    1 Jahr -0,65 %

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 254 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,52 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    -6,23 %
    -13,23 %
    +7,07 %
    -15,45 %
    0,00 %
    +182,97 %
    +126,12 %
    +496,35 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R



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