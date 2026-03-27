Goldman hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 6,90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 5,09 auf Tradegate (27. März 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 88,60 Mrd..

Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3570. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -2,10 %/+37,07 % bedeutet.