ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 6,90 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel auf 6,90 Euro
- Goldman Sachs stuft Intesa Sanpaolo auf Buy
- Underperformance bietet attraktive Einstiegschance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intesa Sanpaolo Aktie
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 5,09 auf Tradegate (27. März 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intesa Sanpaolo Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Intesa Sanpaolo bezifferte sich zuletzt auf 88,60 Mrd..
Intesa Sanpaolo zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3570. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -2,10 %/+37,07 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 6,90 Euro
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Community Beiträge zu Intesa Sanpaolo - 850605 - IT0000072618
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/milan-intesa-sanpaolo-shines-21_2025-09-15_TLBEN-AUTO.html?lang=en
https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations/press-releases/2025/05/20250506-ris-1q25-uk
Zudem ist eine starke Wertverteilung vorgesehen:
- Barauszahlungsquote von 70 % des konsolidierten Nettogewinns für jedes Jahr des Businessplans, so dass mit einer Erhöhung der Dividende pro Aktie für 2025 gegenüber der Dividende pro Aktie für 2024 gerechnet werden kann.
Einen konkreten Betrag je Aktie habe ich aber nicht gefunden.