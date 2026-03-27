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    Dax bleibt am Mittag tief im Minus

    Wirtschaft - Dax bleibt am Mittag tief im Minus
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag bis zum Mittag tief im Minus geblieben. Nach 12:30 Uhr stand der Index bei 22.325 Punkten und damit 1,3 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss.

    "Die Anleger werden langsam müde, den ständig wechselnden Nachrichten aus dem Nahen Osten hinterherzujagen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, am Mittag. Deshalb fokussierten sie sich verstärkt auf die Branchen und Sektoren, die am wenigsten von den direkten Auswirkungen des Krieges im Iran betroffen sind. Das bevorstehende Wochenende habe erneut das Potenzial, die vermeintliche Ruhe in der Kriegsregion ins Wanken zu bringen. "Auch deshalb werden die Reaktionen auf die Verlängerung des Ultimatums immer schwächer und für weitere Verkäufe genutzt", sagte Lipkow.

    Die Rohölpreise ziehen ebenfalls wieder an und Brent-Crude notiert bei 107 US-Dollar. Sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar wurden gesucht. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag dementsprechend schwächer: Ein Euro kostete 1,1508 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8690 Euro zu haben.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax bleibt am Mittag tief im Minus Der Dax ist am Freitag bis zum Mittag tief im Minus geblieben. Nach 12:30 Uhr stand der Index bei 22.325 Punkten und damit 1,3 Prozent niedriger als bei Vortagesschluss."Die Anleger werden langsam müde, den …
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