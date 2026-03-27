Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 45 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,46 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (27. März 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +15,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,92 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 670,33 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +1,24 %/+46,96 % bedeutet.