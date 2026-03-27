Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Green Bridge Metals Corporation Aktie Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 0,144 auf Tradegate (27. März 2026, 13:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Green Bridge Metals Corporation Aktie um +40,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %. Die Marktkapitalisierung von Green Bridge Metals Corporation bezifferte sich zuletzt auf 25,00 Mio..

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Green Bridge Metals: Entwicklung von Batteriemetallen in Nordamerika Green Bridge Metals Corporation +3,99 % Aktie 4 Aufrufe heute newzealaender 19.11.25, 14:52

Lüdenscheid (ots) - Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S),freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm demProjekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" desUnternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des"Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eineKupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischenIntrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressourceenthält.Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht desUnternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmensunter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlichihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Eskann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermutetenMineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keineWirtschaftlichkeit demonstriert.Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekanntgegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte"Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einergeplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, diekonzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusionhinweg systematisch zu bewerten.Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher überweite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteufthatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mitvergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen aufAbschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, daswichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird injedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen nochdurch Laboranalysen bestätigt werden.Highlights- Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden dreiBohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.- Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige