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    Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota

    Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    Lüdenscheid (ots) - Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S)
    ,freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm dem
    Projekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" des
    Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.

    Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des
    "Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eine
    Kupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischen
    Intrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressource
    enthält.

    Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des
    Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens
    unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,
    dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.

    Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich
    ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es
    kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten
    Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.
    Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine
    Wirtschaftlichkeit demonstriert.

    Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekannt
    gegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte
    "Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)
    und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einer
    geplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, die
    konzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusion
    hinweg systematisch zu bewerten.

    Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher über
    weite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteuft
    hatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mit
    vergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen auf
    Abschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, das
    wichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird in
    jedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.

    Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen noch
    durch Laboranalysen bestätigt werden.

    Highlights

    - Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden drei
    Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.

    - Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Green Bridge Metals Corporation Aktie

    Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 0,144 auf Tradegate (27. März 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Green Bridge Metals Corporation Aktie um +40,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Green Bridge Metals Corporation bezifferte sich zuletzt auf 25,00 Mio..

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