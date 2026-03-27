Green Bridge Metals meldet sichtbare Kupfersulfidmineralisierung bei ersten Bohrungen im Jahr 2026 auf "Titac", Duluth Complex, Minnesota
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
Lüdenscheid (ots) - Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S)
,freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm dem
Projekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" des
Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.
Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des
"Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eine
Kupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischen
Intrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressource
enthält.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des
Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens
unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,
dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.
Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich
ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten
Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.
Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine
Wirtschaftlichkeit demonstriert.
Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekannt
gegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte
"Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)
und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einer
geplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, die
konzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusion
hinweg systematisch zu bewerten.
Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher über
weite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteuft
hatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mit
vergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen auf
Abschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, das
wichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird in
jedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.
Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen noch
durch Laboranalysen bestätigt werden.
Highlights
- Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden drei
Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.
- Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige
,freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantkernbohrprogramm dem
Projekt "Titac" bereitzustellen, das sich im "South Contact District" des
Unternehmens im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota befindet.
Das Projekt "Titac" beherbergt eine große titanhaltige Intrusion innerhalb des
"Duluth Complex" und wird derzeit auf sein Potenzial hin untersucht, eine
Kupfermineralisierung zu beherbergen, die mit der oxidischen ultramafischen
Intrusion in Zusammenhang steht, die die bestehende Titandioxidressource
enthält.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des
Unternehmens vom 18. September 2024, welcher unter dem Profil des Unternehmens
unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Unternehmen merkt an,
dass die Lagerstätte "Titac" vermutete Mineralressourcen umfasst.
Bei vermuteten Mineralressourcen besteht eine große Unsicherheit hinsichtlich
ihrer Existenz und der Frage, ob sie wirtschaftlich abgebaut werden können. Es
kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der vermuteten
Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.
Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine
Wirtschaftlichkeit demonstriert.
Seit Beginn der Bohrungen Ende Januar 2026, wie am 22. Januar 2026 bekannt
gegeben, hat das Unternehmen drei Diamantkernbohrlöcher auf der Lagerstätte
"Titac South" niedergebracht. Die Bohrlöcher TS26-002a (309 m), TS26-003 (410 m)
und TS26-005 (477 m) mit einer Gesamtlänge von 1.196 m wurden im Rahmen einer
geplanten, sechs Bohrlöchern umfassenden Bohrlinie niedergebracht, die
konzipiert worden war, die Kupfermineralisierung über die gesamte Intrusion
hinweg systematisch zu bewerten.
Die geologische Bohrkernprotokollierung zeigte, dass alle drei Bohrlöcher über
weite Abschnitte hinweg eine visuell erkennbare Sulfidmineralisierung durchteuft
hatten. Zu den beobachteten Sulfidmineralien gehört Chalkopyrit mit
vergesellschafteten Sulfiden, die als Einsprengungen und Erzgängchen auf
Abschnitten zwischen etwa 100 bis 450 Meter Bohrtiefe vorkommen. Ilmenit, das
wichtigste titanhaltige Mineral innerhalb der Ressource "Titac South", wird in
jedem Bohrloch im gesamten Intrusionsgebiet beobachtet.
Die Mineralbestimmungen basieren auf visuellen Protokollierungen und müssen noch
durch Laboranalysen bestätigt werden.
Highlights
- Im Rahmen der ersten Phase des Bohrprogramms 2026 bei "Titac" wurden drei
Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.196 Metern niedergebracht.
- Bei der geologischen Protokollierung wurde eine sichtbare chalcopyrithaltige
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Green Bridge Metals Corporation Aktie
Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 0,144 auf Tradegate (27. März 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Green Bridge Metals Corporation Aktie um +40,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Green Bridge Metals Corporation bezifferte sich zuletzt auf 25,00 Mio..
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