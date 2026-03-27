DEWB: Markantes Doppeltief möglich

Als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft ist DEWB von dieser Entwicklung unmittelbar betroffen. In den vergangenen Jahren erschwerten die Rahmenbedingungen profitable Verkäufe von Beteiligungen, sodass die Geschäftsjahre von 2022 bis 2024 jeweils mit negativen Ergebnissen abgeschlossen wurden. Auch für 2025 zeichnet sich nach einer Wertberichtigung auf eine kleinere Beteiligung erneut ein Verlust ab.

Das Marktumfeld für FinTechs bleibt seit mehreren Jahren angespannt. Weniger Finanzierungsrunden und gedrückte Bewertungen haben den Sektor belastet, auch wenn zuletzt erste Anzeichen einer leichten Entspannung sichtbar sind. Ob daraus bereits eine nachhaltige Trendwende entsteht, ist jedoch noch offen.

Entsprechend schwach verlief die Kursentwicklung: Seit mehreren Jahren dominiert ein Abwärtstrend, der auch durch eine zwischenzeitliche Erholung im Sommer 2025 nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte. In den Folgemonaten setzte sich die Abwärtsbewegung fort.

Auffällig ist jedoch, dass die Tiefpunkte aus dem Frühjahr bislang gehalten haben. Diese Zone fungiert aktuell als zentrale Unterstützung. Sollte die Aktie dieses Niveau weiter verteidigen und im Anschluss einen neuen Erholungsversuch starten, könnte sich charttechnisch eine Doppelbodenformation herausbilden.

Auch die Bewertung liefert Argumente für ein solches Szenario. Der zuletzt kommunizierte Buchwert je Aktie von 4,75 Euro liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Voraussetzung für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung dürfte allerdings ein positiver Newsflow sein – insbesondere erfolgreiche Anteilsverkäufe könnten hier als Katalysator wirken.

Potenzial dafür bieten vor allem die Kernbeteiligungen LAIQON und Stableton, deren operative Entwicklung zuletzt Fortschritte erkennen ließ. Ob sich daraus in den kommenden Quartalen konkrete Werthebel ergeben, bleibt ein entscheidender Faktor für die weitere Kursentwicklung.

(aktien-globlal.de, erstellt 27.03.26, 13:04 Uhr, veröffentlicht 27.03.26, 13:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).