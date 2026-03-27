    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEWB: Markantes Doppeltief möglich

    Das Marktumfeld für FinTechs bleibt seit mehreren Jahren angespannt. Weniger Finanzierungsrunden und gedrückte Bewertungen haben den Sektor belastet, auch wenn zuletzt erste Anzeichen einer leichten Entspannung sichtbar sind. Ob daraus bereits eine nachhaltige Trendwende entsteht, ist jedoch noch offen.

    Als spezialisierte Beteiligungsgesellschaft ist DEWB von dieser Entwicklung unmittelbar betroffen. In den vergangenen Jahren erschwerten die Rahmenbedingungen profitable Verkäufe von Beteiligungen, sodass die Geschäftsjahre von 2022 bis 2024 jeweils mit negativen Ergebnissen abgeschlossen wurden. Auch für 2025 zeichnet sich nach einer Wertberichtigung auf eine kleinere Beteiligung erneut ein Verlust ab.

    Entsprechend schwach verlief die Kursentwicklung: Seit mehreren Jahren dominiert ein Abwärtstrend, der auch durch eine zwischenzeitliche Erholung im Sommer 2025 nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte. In den Folgemonaten setzte sich die Abwärtsbewegung fort.

    Auffällig ist jedoch, dass die Tiefpunkte aus dem Frühjahr bislang gehalten haben. Diese Zone fungiert aktuell als zentrale Unterstützung. Sollte die Aktie dieses Niveau weiter verteidigen und im Anschluss einen neuen Erholungsversuch starten, könnte sich charttechnisch eine Doppelbodenformation herausbilden.

    Auch die Bewertung liefert Argumente für ein solches Szenario. Der zuletzt kommunizierte Buchwert je Aktie von 4,75 Euro liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Voraussetzung für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung dürfte allerdings ein positiver Newsflow sein – insbesondere erfolgreiche Anteilsverkäufe könnten hier als Katalysator wirken.

    Potenzial dafür bieten vor allem die Kernbeteiligungen LAIQON und Stableton, deren operative Entwicklung zuletzt Fortschritte erkennen ließ. Ob sich daraus in den kommenden Quartalen konkrete Werthebel ergeben, bleibt ein entscheidender Faktor für die weitere Kursentwicklung.

    (aktien-globlal.de, erstellt 27.03.26, 13:04 Uhr, veröffentlicht 27.03.26, 13:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).





    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Aktien Global
    DEWB: Markantes Doppeltief möglich Das Marktumfeld für FinTechs bleibt seit mehreren Jahren angespannt. Weniger Finanzierungsrunden und gedrückte Bewertungen haben den Sektor belastet, auch wenn zuletzt erste Anzeichen einer leichten Entspannung sichtbar sind. Ob daraus bereits eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     