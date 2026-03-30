Alphabet Aktie vor Kursschub: Analyst sieht enormes KI-Potenzial

Der US-Technologiekonzern Alphabet steht laut einer aktuellen Einschätzung von Wells Fargo vor einer möglichen Neubewertung an den Kapitalmärkten. Die Analysten der Großbank sehen erhebliches Aufwärtspotenzial – getrieben durch die rasante Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz (KI).

Wells Fargo hob das Kursziel für Alphabet von 387 auf 397 US-Dollar an, was einem möglichen Kurssprung von rund 41 Prozent entspricht. Die Einstufung "Overweight" wurde bestätigt.

Analyst Ken Gawrelski begründet die optimistische Einschätzung mit der starken strategischen Position von Google im KI-Wettlauf. Das Unternehmen verfüge über "alle notwendigen Bausteine", um sich als führender Akteur zu etablieren.

Laut Daten von TipRanks weist Ken Gawrelski eine Trefferquote von 51 Prozent sowie eine durchschnittliche Rendite von 5,7 Prozent auf.

KI als Wachstumstreiber

Im Zentrum der Investmentthese steht die Fähigkeit von Google, seine KI-Initiativen sowohl intern als auch extern zu monetarisieren. Projekte wie die Suchmaschine mit KI-Erweiterungen sowie das Modell "Gemini" sollen die Nutzerbasis stärken, während die Cloud-Sparte neue Umsatzquellen erschließt.

Milliarden-Deals stärken KI-Ökosystem

Um seine Position weiter auszubauen, hat Google zuletzt mehrere strategische Initiativen umgesetzt. Besonders relevant ist die Kooperation mit Anthropic: Das KI-Unternehmen erhält Zugriff auf bis zu eine Million spezialisierter Tensor Processing Units (TPUs) von Google. Die Vereinbarung soll bereits in diesem Jahr zusätzliche Rechenleistung im Gigawatt-Bereich verfügbar machen.

Zudem hat Alphabet die Übernahme des Cloud-Sicherheitsunternehmens Wiz für 32 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Ziel ist es, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Google Cloud Platform – insbesondere im Multi-Cloud- und KI-Bereich – deutlich zu verbessern.

Cloud-Geschäft als Gewinnmotor der Zukunft

Wells Fargo erwartet, dass sich insbesondere das Cloud-Geschäft als zentraler Wachstumstreiber erweist. Für 2026 prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 4 Prozent im Cloud-Segment sowie 6 Prozent im Bereich "Operational Intelligence". Für 2027 werden sogar Zuwächse von 7 beziehungsweise 14 Prozent erwartet.

Analystenmehrheit bleibt bullish

Die Einschätzung von Wells Fargo deckt sich weitgehend mit dem Konsens an der Wall Street: Von insgesamt 60 Analysten empfehlen 53 die Aktie zum Kauf oder sprechen sogar eine "Strong Buy"-Bewertung aus.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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