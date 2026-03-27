ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 63 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht RWE-Kursziel auf 63 Euro
- Einstufung bleibt Buy laut Deutsche Bank Research
- Analyst Jeffery sieht RWE als essenziellen Kauf
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sieht die Aktien des Energiekonzerns in seinem am Freitag vorliegenden Report als "essenziellen Kauf", denn das Wachstum und die Erfolgsbilanz rechtfertigten den Aufpreis. Der von RWE bis 2031 prognostizierte jährliche Gewinnanstieg sei konservativ./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 54,04 auf Tradegate (27. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -7,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,23 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+16,28 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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Guten Tag!
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Guten Morgen!